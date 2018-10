Schalke 04 vence Dusseldorf e sai da zona de rebaixamento da Bundesliga

Na manhã deste sábado (6), o Schalke 04 visitou o Fortuna Dusseldorf, na Merkur Spiel Arena, em jogo válido pela sétima rodada da Bundesliga. Os visitantes venceram pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Weston McKennie (47') e Guido Burgstaller (53').

Os visitantes começaram a partida atacando. Aos 9 minutos, após bom passe de Franco Di Santo, Guido Burgstaller chutou, de pé esquerdo, de fora da área, e a bola passou raspando a trave. Dois minutos depois, mais Schalke no ataque. Caligiuri chutou de fora da área, mas a bola foi para fora.

Com 25 minutos, os vermelhos começaram a oferecer perigo. O atacante Rouwen Hennings recebeu a pelota e chutou de fora da área de pé esquerdo, mas não obteve sucesso. Nos 31 minutos, o Dusseldorf chegava novamente. Depois de um passe de Niko Gießelmann, Zimmer chutou no meio do gol, e goleiro dos azuis defendeu com tranquilidade.

Aos 40 minutos, McKennie passou para Di Santo, que estava do lado direito de área e, de pé direito, chutou pra fora. Três minutos depois, o mesmo Di Santo tocou para Suat Serdar, que chutou de fora da área, mas não foi efetivo.

O segundo tempo começou a todo o vapor. Aos 47 minutos, Serdar passou de cabeça para McKennie, que chutou de perna esquerda e balançou as redes da equipe vermelha. Nos 51, Naldo cobrou falta de fora da área, e a bola passou muito perto da meta adversária.

Um minuto depois, mais um gol do Schalke. Burgstaller chutou, do lado esquerdo da pequena área, no canto superior esquerdo da meta, e ampliou o placar. Schalke 2 a 0.

Com essa vitória, o Schalke 04 respirou e conseguiu sair da zona de rebaixamento. É a segunda vitória dos azuis na Liga, que alcançaram a décima quarta colocação, com seis pontos. Já o Dusseldorf ocupa a décima sétima colocação, com cinco pontos.

O Schalke 04 volta aos gramados no dia 20 de outubro, às 13h30, quando recebe o Werder Bremen, na Veltins Arena, pela oitava rodada do Campeonato Alemão. Já o Dusseldorf visita o Eintracht Frankfurt, no dia 19 de outubro, às 15h30, na Commerzbank Arena, também pela oitava rodada da Liga.