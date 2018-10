Borussia Mönchengladbach derrota Bayern de Munique fora e assume vice-liderança da Bundesliga

O Borussia Mönchengladbach conquistou a sua primeira vitória fora de casa nesta temporada em cima do Bayern de Munique, por 3 a 0, na Allianz Arena, pela 7ª rodada da Bundesliga. Os gols foram marcados por Pleá, Stindl e Herrmann. Com resultado, os Potros chegaram ao segundo lugar, com 14 pontos. Já os bávaros estão na 5ª posição, com 13 pontos.

O marcador foi aberto logo aos 10 minutos. Jonas Hofmann tocou para Pleá. O atacante limpou a jogada e finalizou no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Neuer. 1 a 0.

Aos 15', Stindl teve sua primeira oportunidade após se recuperar de uma lesão. O meia recebeu de Hofmann no meio da área, fez o giro e chutou para o fundo das redes. 2 a 0.

Apesar de ter dominado a partida com 73% da posse de bola, o Gigante da Baviera não foi efetivo em seus a remates. Em uma delas, Thomas Müller deu belo passe de cabeça para Robben , que bateu de primeira na pequena área, mas o goleiro Sommer defendeu.

O placar foi fechado aos 87 minutos, com ajuda do árbitro de vídeo. Christoph Kramer cobrou escanteio, Patrick Herrmann mandou no ângulo direito.

Na próxima rodada, Bayern de Munique enfrenta o Wolfsburg sábado (20), às 10h30 (de Brasília). Do outro lado, o Borussia Mönchengladbach encara o Mainz 05, no domingo (20), às 13h (de Brasília).