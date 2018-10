Napoli vence Sassuolo em casa e mantém vice-liderança na Serie A

O Napoli venceu na tarde deste domingo (07) a equipe do Sassuolo pela oitava rodada do Campeonato Italiano, no Estádio San Paolo. O placar do jogo foi 2 a 0. Ounas e Insigne marcaram os gols da partida.

O resultado começou a ser construído no primeiro tempo, logo aos 2 minutos, em um lance diferente. Em um erro de saída de bola da defesa dos visitantes, Ounas interceptou a bola, deu um chapéu estranho e finalizou a jogada com um belo chute forte para abrir o placar.

Com esse gol, a equipe da casa manteve a posse de bola e tentou matar o jogo, mas sem sucesso. No segundo tempo, a equipe visitante quase empatou, mas Ospina fez uma grande defesa, em um chute de Dominico Berardi.

Porém, aos 27 minutos, Insigne acabou com as esperanças de igualdade no placar. O atacante recebeu na entrada da área, chutando forte, sem chances para Consigli.

Com esse resultado, o Napoli fica a seis pontos da Juventus, líder do campeonato. Agora, a equipe torce por um tropeço da equipe de Cristiano Ronaldo para encostar ainda mais na Velha Senhora, que enfrenta o Genoa na próxima rodada.

O próximo jogo do Napoli será contra a Udinese, sábado (20), às 15h30. Já o Sassuolo joga apenas na segunda-feira (22), contra a Sampdoria, no mesmo horário citado.