Com show de Mbappé, Paris Saint-Germain  massacra o Lyon e se isola na liderança 

Mais líder do que nunca. Na tarde deste domingo (7), o Paris Saint-Germain goleou o Lyon por 5 a 0, no Parc des Princes, pela 9ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, os parisienses ocupam a primeira colocação, com 26 pontos. Já os leões estão na sexta posição, com 14 pontos.

O placar foi aberto logo aos sete minutos, quando Mbappé foi derrubado na área. Na cobrança do penal, Neymar bateu e converteu. Mesmo com o placar adverso, o Lyon não se deixou abater e tentou criar.

No final do primeiro tempo, ambas as equipes tiveram jogadores expulsos. Pelo lado dos donos da casa, Kimpembe foi expulso com auxílio do VAR. Pelo Lyon, Tousart foi expulso após tomar dois amarelos.

A segunda etapa começou melhor, com chances para os dois lados. Porém, depois dos 15 minutos, só deu PSG. Mbappé marcou quatro vezes em 13 minutos. Aos 16 minutos, Neymar tentou, foi desarmado e, na sobra, o atacante francês marcou.

Aos 21, Marquinhos recebeu e cruzou para Mbappé, que estudou as redes. Aos 23 minutos, Mbappé marcou novamente, após contra-ataque puxado por Neymar.

E, para fechar a conta, Mbappé marcou pela quarta vez; Meunier e Neymar tentaram antes, mas pararam no goleiro. Mas a bola sobrou nos pés do francês, marcando o quinto gol.