Técnico do BVB, Favre exalta Paco Alcácer após hat-trick: "Simplesmente sente o futebol"

<p>Neste sábado (6), o <strong>Borussia Dortmund</strong> recebeu o <strong>Augsburg</strong> no <strong>Signal Iduna Park</strong>. Num jogão, com 5 gols em 20 minutos, os auri-negros venceram por 4 a 3 e seguem em grande fase na <strong>Bundesliga</strong>, acumulando três triunfos seguidos e a liderança.</p> <p>Após a partida, o técnico das abelhas, <strong>Lucien Favre</strong>, concedeu entrevista coletiva a imprensa. Ainda eufórico com o resultado, ele pontuou sobre os principais pontos do emocionante confronto.</p> <p><em>"Foi um jogo extraordinário. Foi fantástico para os fãs e para nós. Tudo era possível. Com este ambiente e todo o apoio para a equipe, temos mais confiança"</em>, declarou.</p> <p>Apesar da vitória, o comandante fez ressalvas em relação a atuação da parte defensiva, já que sua equipe levou três gols. <em>"Nós sempre tentamos jogar, mas ainda há muito a ser corrigido na defesa"</em>, disse.</p> <p>O técnico fez questão de elogiar <strong>Paco Alcácer</strong>. O atacante, que já foi um herói para os auri-negros na partida contra o <strong>Bayer Leverkusen</strong>, onde marcou dois gols na virada fora de casa, decidiu novamente e marcou um hat-trick, sendo um dos tentos já nos acréscimos.</p> <p><em>"Eu sei o que ele é capaz de fazer. Ele jogou 90 minutos na quarta-feira, mas não jogou o 90 minutos completos por 3 anos. Três anos. É por isso que ele não começou, era impossível para mim coloca-lo. Mas ele está sempre pronto para jogar 30 minutos"</em>, ressaltou.</p> <p><em>"Ele é um jogador muito, muito bom, sem discussão. Ele simplesmente sente o futebol. Seu movimento, ele é muito hábil na frente do gol. Ele se sente bem para fazer os movimentos certos, para combinar com ele é bom para os outros jogadores"</em>, acrescentou.</p> <p>Favre agradeceu o apoio dos torcedores no Signal Iduna Park e reconheceu que seu elenco tem ganhado confiança ao passar dos jogos. </p> <p><em>"Foi fantástico para os fãs e para nós. Tudo era possível neste jogo. A equipe tem uma maior confiança quando consegue achar força"</em>, finalizou.</p>