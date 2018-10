Com um a menos, Eintracht Frankfurt vence Hoffenheim fora de casa

Jogando em casa, o Hoffenheim pressionou, fez o goleiro adversário trabalhar, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1 contra o Eintracht Frankfurt neste domingo (7), pela sétima rodada da Bundesliga. No Rhein-Neckar Stadium, as águias venceram com gols de Rebic e Jovic, enquanto Nelson descontou para o time da casa.

Com o resultado, o Hoffe caiu para a décima terceira posição, com 7 pontos, enquanto o time de Frankfurt chega a 10 pontos e pula para a sétima colocação. Ambas as equipes voltam a campo após a Data FIFA. No dia 19, sexta-feira, o Eintracht recebe o Fortuna Dusseldorf na Commerzbank Arena, ás 15h30 (de Brasília). Já o Hoffenheim joga um dia depois, no sábado (20), quando visita o Nuremberg no Morlock Stadion, ás 10h30 (de Brasília).

Hoffenheim domina primeira etapa, mas Frankfurt sai na frente

A etapa inicial foi praticamente toda dos donos da casa. A equipe, com mais de 60% de posse de bola, finalizou 9 vezes, contra apenas 2 chutes do Frankfurt.

Porém, todo mundo sabe que o futebol adora pregar peças e não foi diferente dessa vez. Aos 39 minutos, já próximo do intervalo, Schulz cobrou lateral de forma estranha e deu a bola de presente para Jovic, que arrancou pelo meio. O sérvio lançou Rebic, que viu o goleiro saindo e tocou por cima, marcando um belo gol.

Foi o terceiro gol do croata na atual Bundesliga, sendo o principal artilheiro do time de Frankfurt na temporada.

Donos da casa seguem melhores, mas sofrem gol relâmpago

O segundo tempo mal começou e as águias ampliaram o placar. Aos 46, Kostic cruzou rasteiro, Baumann espalmou mal, pro meio da área e Jovic apareceu pegando a sobra, marcando o segundo gol do Eintracht Frankfurt.

O volume de ataque do Hoffenheim era de impressionar, já que o time não permitia os visitantes saírem com facilidade e pressionavam a quase todo instante desde o primeiro tempo. Ainda sim, não eram eficazes na frente e sofriam com as bobeadas defensivas.

Aos 63, a vida do Frankfurt, que já não era fácil, tomou um rumo ainda mais complicado na partida. Autor do primeiro gol, Rebic tomou segundo amarelo após dividir com Leonardo Bittencourt e foi pro chuveiro mais cedo.

Agora com a vantagem numérica, os azuis seguiram pressionando e conseguiram descontar aos 81 minutos. Reiss Nelson avançou pelo meio-campo, trombou com dois defensores, mas conseguiu passar e entrou na área. O inglês bateu de perna direita e finalmente marcou o tão aguardado gol do Hoffe.

Quando o relógio já marcava dois minutos de acréscimo, a equipe teve a chance de ouro pelo empate. Em falta pelo lado esquerdo, Demirbay levantou na área, Belfodil cabeceou e Trapp, com uma mão, salvou a vida das águias.