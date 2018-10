Valência marca no início, mas Barcelona consegue empatar pela La Liga

O Valencia empatou em 1 a 1 com o Barcelona, na tarde deste domingo (7), no Mestalla Stadium, pela 8 ª rodada da La Liga. Garay marcou para os Morcegos, enquanto isso, Messi descontou para os Culés. Com o resultado, os donos da casa ocupam a 13ª posição, tendo nove pontos conquistados. Já a equipe da Catalunha, perdeu a liderança para o Sevilla e soma 15 pontos.

Apesar do grande domínio da partida - 90% da posse de bola-, o Barça não conseguiu ser efetivo em seus 991 passes. Quem abriu o placar foi os Los Che, com um minuto. Em cobrança de escanteio, Piqué desviou, mas ninguém tirou e a bola sobrou para o zagueiro Garay que só escorou para o fundo das redes.

Na sequência, um contra-ataque mortal. Gameiro tocou para Batshuayi dentro da área. O belga dominou e finalizou ao lado do gol de ter Stegen. Aos 22', Messi tabelou com Suárez, no meio de três defensores, o capitão chutou na entrada da área, o goleiro Neto até se esticou, mas não adiantou. 2 a 0.

Aos 38', o camisa 10 do Barça acabou perdendo a bola. Gameiro chegou a linha de fundo e alçou para Cheryshev. O russo tentou a finalização, mas foi bloqueado. Gayá ficou com a sobra e que pegou de primeira, porém, mandou para fora.

No segundo tempo, Cheryshev recebeu na entrada da área. O meia atacante dominou e deu uma cavadinha, porém, a bola passou ao lado do travessão.

Aos 54', a equipe Blaugrana tentou da uma resposta. Alba cruzou rasteiro para Messi dentro da área. O argentino limpou a jogada e bateu colocado, mas Neto conseguiu segurar.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia pega o Leganés no sábado (20), às 11h15 (de Brasília). Do outro lado, um duela de olho na liderança: o Barcelona encara o Sevilla no mesmo dia, às 15h45 (de Brasília).