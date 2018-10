Lazio vence jogo equilibrado contra Fiorentina e entra na zona de Champions League

Depois de ser goleada na Europa League contra o Frankfurt, a Lazio​ se recuperou na temporada em um duelo importante na luta por competições europeias. Neste domingo (7), o time de Roma bateu a Fiorentina por 1 a 0, com gol de Immobile, ultrapassou o rival na tabela da ​Serie A e entrou na zona de classificação para a Uefa Champions League. A Viola ainda não venceu fora de casa no Italiano: em quatro jogos, um empate (Sampdoria) e três derrotas (Napoli, Inter, Lazio).

O início de jogo no Stadio Olímpico sugeria um domínio da Lazio, que realmente foi melhor pelo menos até os 25 minutos, e criou mais chances totalizando toda a primeira etapa. Foram nove finalizações dos mandantes, contra quatro da Fiorentina - quatro a dois em chutes na direção do gol. Antes do primeiro minuto, após cruzamento de Lulic, Gerson afastou para frente e Parolo chegou batendo cruzado de pé esquerdo, mandando com perigo à esquerda do gol viola.

A Fiorentina encontrou dificuldades para tocar a bola e sair da pressão laziale nos minutos iniciais, e, com poucas opções, ficou acuada na parte inicial do jogo. Aos 23, Marusic fez boa jogada pela direita, cruzou na segunda trave e Caicedo subiu para cabecear, à direita.

O lance que mudou o eixo da primeira etapa veio aos 26. Em saída atrapalhada de Wallace, Benassi roubou a bola dentro da área e saiu livre de frente para o goleiro, mas não finalizou suficientemente bem, e parou em Strakosha, perdendo chance incrível para a Viola. A partir daí, a Fiorentina encontrou um caminho para criar jogadas, pressionou mais a saída de bola e melhorou na partida. Aos 30, em jogada rápida de progressão, Benassi carregou pelo meio, abriu na esquerda e Simeone bateu no canto baixo, parando em defesa em dois tempos do arqueiro da Lazio.

Possivelmente no melhor momento dos rivais no jogo, porém, a Lazio buscou seu gol. Aos 36, na cobrança de escanteio de Lucas, Radu raspou e Immobile apareceu na segunda trave e se esticou para fazer 1 a 0. Cinco minutos depois, em bola levantada por Lulic, Lafont se atrapalhou e a bola ficou viva na pequena área, mas Gerson travou Caicedo e evitou o segundo gol.

A segunda etapa foi menos movimentada que a primeira. O técnico Stefano Pioli precisou sacar o contundido Benassi para a entrada de E. Fernandes, uma alteração pouco ousada e que pouco mudou o rumo da partida. Na segunda etapa, a Lazio finalizou menos - cinco a 11 -, mas sofreu poucos riscos. A Fiorentina teve mais posse de bola - terminou com 61% -, porém teve dificuldades para transformar essa estatística em oportunidades.

Aos nove, em jogada de linha de fundo pela esquerda, Chiesa cruzou para trás e Biraghi chegou batendo, porém parou em Strakosha. No minuto seguinte, em rebote de jogada criada por Chiesa, Veretout rolou para a entrada da área e Milenkovic chegou batendo de primeira, mas mandou para cima.

O técnico Simone Inzaghi fez alterações na Lazio para aumentar a velocidade do seu ataque, trocando Caicedo e Immobile por Correa e Berisha, e se segurou com certa tranquilidade. Pioli tentou aumentar a velocidade e o dinamismo do ataque com Eysseric e Sottil, mas foi pouco eficiente e passou muito tempo sem assustar.

Aos 38, pegando a sobra do escanteio, Chiesa limpou Correa e arriscou da entrada da área, porém Strakosha pegou. Quatro minutos depois, na única chance clara da Lazio na segunda etapa, Correa ganhou de Vitor Hugo após chutão do goleiro, e bateu bonito da entrada da área, parando em boa defesa de Lafont.

Na melhor jogada da Fiorentina na segunda etapa, aos 44, Eysseric descolou ótimo passe para Fernandes, que apareceu com espaço na esquerda e cruzou rasteiro buscando Simeone, mas a zaga afastou e garantiu a vitória dos romanos.

Com 15 pontos, a Lazio sobe momentaneamente para o terceiro lugar, duas posições e dois pontos à frente da Fiorentina. Após a parada da data Fifa, em duas semanas, o time de Roma visita o embalado Parma, no domingo (21), às 10h. No mesmo dia, mas às 13h, a Viola joga em Florença contra o Cagliari.