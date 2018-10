Icardi marca duas vezes e garante vitória da Internazionale sobre SPAL

Neste domingo (07), a Internazionale visitou a SPAL no Estádio Paolo Mazza, pela oitava rodada da Serie A. Fora de casa, a Beneamata superou os adversários e venceu por 2 a 1 com doblete de Mauro Icardi.

Os nerazurri chegam a terceira colocação essa vitória e batem os 16 pontos. Já o time de Ferrara permanece na décima quarta posição, com apenas 9 pontos conquistados em apenas oito partidas.

Ambos as equipes retornam aos gramados após a Data FIFA. A Inter volta a campo no domingo (21), contra o Milan, ás 15h30 (de Brasília), no San Siro, enquanto a Biancazurri joga mais cedo, ás 10h (de Brasília), quando visita a Roma no Estádio Olimpico.

O jogo começou parelho, mas com a Inter melhor e mais a vontade que a SPAL. Jogada de Vrsaljko na linha de fundo, ele cruza rasteiro e a bola vai nos pés de Keitá, que finaliza de primeira e a bola explode no defensor. Em seguida, o senegalês volta a bola para o croata, que levanta na área novamente e Icardi cabeceia com desvio Djourou pro fundo das redes aos 14 minutos.

A partida era movimentada e três minutos após abrirem o placar, os visitantes deixaram sua vantagem por um fio. Falta de Miranda em Antenucci dentro da área. O próprio atacante cobrou, mas muito mal e pra fora, perdendo ótima chance de igualar tudo.

Por outro lado, a Inter também não parecia querer ampliar o placar na primeira etapa. Aos 28, bom desarme de Keita, que entrou na área, ficou de frente com o goleiro, mas na hora de tocar para Icardi, que estava livre ao seu lado, praticamente recuou a Gomis. Dez minutos depois, escanteio para os nerazzurri. Vrsaljko cobrou escanteio na área, Vecino se antecipou ao defensor e testou pro gol, mas Cionek tirou em cima da linha.

Quando o relógio marcava 43 minutos, foi a vez de Cionek aparecer bem no ataque. O brasileiro naturalizado polonês conseguiu cabecear a bola após cobrança de tiro de canto e Handanovic espalmou para evitar o empate. Aos 45, Valoti arriscou de fora da área e o goleiro eslovaco voltou a aparecer bem.

Para o segundo tempo, o confronto tomou tons equilibrados mais uma vez. Aos 62, a SPAL teve um escanteio a seu favor, a bola sobrou para Petagna, que sozinho, chutou por cima. Minutos depois foi a vez de Lazarri aparecer bem na frente. O meio-campista passou por Asamoah e chutou de fora da área, mas ela saiu.

Com 72 minutos, falta na intermediária para os donos da casa. Bola batida até Fares, que avançou pelo lado esquerdo e cruzou. A zaga da Inter parou e a pelota ficou com Paloschi, que só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. Empate no Paolo Mazza.

A alegria não durou muito. Aos 78, Perisic carregou pelo meio e achou ótimo passe para Icardi, que girou e mandou pro gol. Segundo gol dos interistas, para garantir e decretar a vitória fora de casa.