Julian Nagelsmann lamenta  derrota para o Eintracht Frankfurt: "Foram mais eficiente que nós" 

O Hoffenheim não conseguiu garantir os três pontos neste domingo (07) diante do Eintracht Frankfurt, com o resultado de 2 a 1 para o time visitante, pela 7ª rodada da Bundesliga. Com jogo polêmico marcado por expulsão, o Hoffenheim desce para a 13ª posição, com 7 pontos. O técnico Julian Nagelsmann não economizou declarações para equalizar o mal desempenho de seu time.

"Jogamos bem e tivemos chances suficientes para dificultar nosso adversário. Seu primeiro objetivo veio de uma situação que não deveria ser perigosa - nós demos uma a eles. Logo no segundo tempo, não conseguimos defender rapidamente e deixamos entrar um segundo gol. Nosso objetivo chegou tarde demais e nosso oponente foi mais eficiente que nós. Precisamos começar a obter nossas tentativas" afirmou.

O zagueiro Kevin Vogt falou sobre a má atuação da equipe, que desperdiçou diversas oportunidades de gol e sair na frente.

"Criamos tantas oportunidades, mas não pontuamos, tornamos muito fácil para eles e quase conseguimos um gol. Isso é deprimente. Nós poderíamos ter realmente feito com o objetivo de nos colocar na frente" ressaltou o jogador.

Oliver Baumann, goleiro do Hoffenheim, lamentou o resultado e garantiu que melhorar o desempenho é fundamental no campeonato.

"Precisávamos dos três pontos para ainda estar entre eles na tabela. Isso é muito chato hoje. Jogamos bem na frente, mas não conseguimos a bola no gol. No momento, não estamos colhendo os frutos do nosso trabalho" disse.

O Hoffenheim tem pela frente o Nuremberg pela 8ª rodada da Bundesliga no estádio Max-Morlock-Stadion, no sábado (20), às 10h30.