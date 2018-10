Adidas será a nova patrocinadora do Arsenal para a temporada 2019-20

O Arsenal confirmou que assinou um novo contrato de kit com a Adidas - para começar do início da temporada 2019-20 - com a empresa alemã pagando ao clube da Premier League na região de £ 300 milhões em cinco anos.

A Adidas irá substituir a Puma, cujo contrato de cinco anos com o clube do norte de Londres expira no final da temporada. Puma é relatado para se tornar o novo fornecedor do kit Manchester City a partir da próxima temporada, em um negócio no valor de £ 50m por ano.

Um acordo anual de 60 milhões de euros colocaria o Arsenal em terceiro lugar nas vendas mais lucrativas do futebol, atrás do contrato do Barcelona com a Nike e do contrato do Manchester United com a Adidas, que valem £ 140m por ano e £ 75m por ano, respectivamente.

O Arsenal usou pela última vez uma faixa da Adidas entre 1986 e 1994, durante o qual conquistou dois títulos da liga. A Nike patrocinou o clube por duas décadas até 2014-15, quando perdeu o atual acordo da Puma.

O Arsenal anunciou um novo acordo com a Adidas, para começar na próxima temporada. A gigante alemã de roupas esportivas assumirá a Puma, cujo contrato de cinco anos expira no final da temporada.

Um comunicado no Twitter do clube disse: "O Arsenal e a Adidas concordaram com uma nova parceria de kits, com vigência a partir de 1º de julho de 2019."

Entende-se que o acordo vale cerca de £ 300 milhões, por cinco anos até 2023 - marcando a £ 60 milhões por temporada, o dobro do seu acordo atual.

Isso significaria que apenas o acordo da Adidas com o Manchester United (£ 75 milhões por ano) e o acordo da Nike com a Barcelona (£ 140 milhões por ano) são valorizados mais altos.

É um impulso adicional para os cofres do clube, em um momento em que o novo contrato de patrocínio de camisas com a Emirates entra em ação. Esse acordo vale 200 milhões de libras.

Arsenal última vestiu as três listras entre 1986 e 1994, durante o qual eles ganharam o título da liga duas vezes, sob a gestão de George Graham. Os Gunners, em seguida, passaram duas décadas com a Nike, antes de sua relativamente breve associação com a Puma.