Benzema sofre lesão e preocupa Real Madrid pela La Liga

Karim Benzema deve desfalcar o Real Madrid. O jogador está com lesão no tendão da perna direita - sofrida na derrota de sábado para o Alavés. O tempo exato de recuperação ainda não foi confirmado, mas o departamento médico do clube informou que o atacante precisará de pelo menos duas semanas para voltar a atuar.

Devido à parada do futebol espanhol ocasionada pelas datas FIFA, o Madrid só voltará a campo no sábado (20) contra o Levante, pela La Liga. A maior preocupação do treinador Julen Lopetegui é se o atleta estará disponível para enfrentar o Barcelona, no El Clássico.

Nesta temporada, o camisa 9 atuou 11 vezes, marcando cinco gols. Após a saída de Cristiano Ronaldo, o francês tem sido a referência no ataque do time Madrilenho. Ainda não se sabe qual deve ser o substituto de Benzema, mas a expectativa é de que o dominicano Mariano, assuma o posto.