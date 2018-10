Fernando Santos exalta desempenho da Seleção Portuguesa: "Jogamos muito bem''

Portugal venceu a Polônia por 3 a 2, nesta quinta-feira, pela Liga das Nações. Sem o seu principal craque, Cristiano Ronaldo, fezeram uma boa partida tendo boas atuações individuais como a do centroavante do Sevilla, André Silva que anotou o tento que iniciou a reação lusitana.

O treinador Fernando Santos destacou a postura dos seus comandados, no qual, soube se sobressai.

''Entramos muito bem no jogo, com uma boa circulação de bola e tirando a seleção polonesa do jogo. Sofremos um gol que habitualmente não sofremos, mas sabíamos que as bolas paradas deles é muito forte. É uma equipe muito forte na transição, joga muito compacta e é perigosa em contra-ataque, mas jogamos muito bem, com uma boa troca de passes e intensidade, expressou.

Apesar de tudo, o lusitano confessou que o time se acomodou. Por esses motivos, acabou saindo o segundo gol do adversário.

"Na segunda etapa, disse aos jogadores para manterem o ritmo e fizemos o 3 a 1, mas, a partir daí, já houve algum relaxamento , sem a mesma dinâmica de jogo e sem criar tantas chances, e a entrada dos dois alas da equipe deles alargou muito o campo, e sofremos um gol que gerou um desconforto. Mesmo assim, no final do jogo, as duas grandes chances foram nossas. Foi um resultado justo para Portugal", acrescentou.

Por fim, realçou a força do seleção portuguesa. Segundo ele, tanto dos jogadores convocados e os que não foram, podem desequilibrar durante os confrontos.

''Acho que esta equipe acredita em si mesma, mas não exclui os outros que não estão aqui agora. Há muitos jogadores que são importantes neste time. É importante que estes jogadores cresçam de acordo com as partidas, tenho mais 10, 15 ou 20 [atletas] lá fora que podem entrar no grupo", concluiu.