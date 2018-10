Monaco anuncia Thierry Henry como novo treinador

O Monaco anunciou que o francês Thierry Henry será o seu novo treinador. O contrato será por três temporadas - até 2021. Devido a uma uma sequência ruim com Leonardo Jardim no comando, a direção do clube optou pela demissão do português.

Após conquistar o terceiro lugar na Copa do Mundo como auxiliar técnico da Bélgica, Henry inicia uma nova etapa em sua vitoriosa carreira. O ex-jogador de 41 anos tem um vasto currículo de títulos e uma passagem pelo próprio Les Rouge et Blanc, clube o qual ele mesmo já declarou seu carinho várias vezes.

"O Monaco sempre estará perto do meu coração. Estou incrivelmente animado com esta oportunidade, mas agora o trabalho duro deve começar", concluiu.

Sob o comando de Jardim, a equipe acabou com uma seca de 17 anos sem títulos e conquistou o Campeonato francês, superando o bilionário PSG. Sua demissão ocorreu porque o time se encontra entre os últimos colocados do campeonato e não vem bem na Liga dos Campeões.

O novo treinador chega com uma responsabilidade enorme e deve fazer sua estréia a frente da equipe no dia (20), contra o RC Strasbourg, em partida válida pela Ligue 1.