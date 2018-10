Satisfeito, Southgate louva desempenho da Inglaterra pela Liga das Nações: "Tivemos sucesso"

Após ser eliminada pela Croácia na semifinais da Copa do Mudo, a Inglaterra voltou a encontrar o seu carrasco. Desta fez, pela Liga das Nações, no qual, terminou em 0 a 0, Stadion HNK Rijeka.

Depois de fazer sucesso no mundial utilizando um esquema com três zagueiros, Gareth Souhtgate escalou a seleção inglesa em um 4-3-3, composto por: Pickford; Chilwell, Maguire, Stones, Walker; Barkley, Dier, Henderson; Rashford, Kane, Sterling

Nessa formação, Southgate acredita que o time pode ganhar qualidade atacando pelas laterais, sem perder força na marcação, sabendo que Eric Dier recompõe a defesa junto aos dois zagueiros.

"Tivemos sucesso construindo dessa maneira, com o Eric nessa posição, podemos liberar os laterais quando estivermos com a bola. Ele nessa posição é perfeito. Sem a bola, nós podíamos subir a linha da defesa e ficarmos mais próximos ao meio de campo",explicou.

Questionado se a Inglaterra pode ficar "dependente" de Eric Dier, o técnico disse que além dele, existem vários outros jogadores jovens com capacidade de atuar nessa posição.

"Eu não acho que você deve ser rígido ao afirmar que o que estamos fazendo, é manter ele no time de qualquer maneira. Eu queria olhar para um formulário dos últimos jogos, onde vemos que sofremos sem a posse de bola por causa da formação com 3 zagueiros. Quando eu olho para as minhas opções, vejo jogadores jovens, volantes, que podem servir para esse sistema, mas achei que os que atuaram hoje, foram muito bem" , concluiu.

Com essas declarações, tudo indica que a Inglaterra deve atuar mais vezes dessa maneira. Os Three Lions voltam a campo na segunda-feira (15), às 15h45, em partida válida pela Liga das Nações, contra a Espanha.