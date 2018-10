Após derrota, Löw pede paciência com jovens da Alemanha: "Precisamos dar tempo"

Jogando na Amsterdam Arena, a Alemanha sofreu uma derrota acachapante para a Holanda por 3 a 0, em jogo válido pela Liga das Nações da UEFA. Os gols holandeses foram marcados por Van Djik, Depay e Wijnaldum.

Após a partida, o técnico Joachim Low concedeu entrevista coletiva a imprensa e pontuou sobre o revés. Chateado com o resultado, ele não escondeu a frustração pela péssima atuação de sua equipe.

"Foi uma derrota brutal e decepcionante para nós, porque mal conseguimos jogar. Até que fomos bem nos primeiros 30 minutos, controlamos o jogo, tivemos mais posse, mais campo, mas depois nos perdemos", disse.

O treinador vem apostando em uma mistura de experiência com juventude desde o fim da Copa do Mundo da Rússia. No entanto, alguns jogadores mais jovens ainda parecem não estar acostumados com o nível dos jogos entre seleções. Low defendeu a renovação do time germânico e pediu paciência aos torcedores.

“Jovens jogadores como o Sané precisam de um estímulo. Precisamos dar tempo e também aproveitar as oportunidades. Eles não vão fazer milagres. Temos de tirar as conclusões certas nos próximos dois dias”, declarou.

Pressionado por conta dos resultados recentes e principalmente pela campanha da Alemanha no último mundial, o comandante parece ter seu futuro cada vez mais distante da DFB (Federação Alemã de Futebol). Apesar disso, ele prega concentração nos próximos jogos.

"Compreendo que exista um debate e deve existir. Nos próximos dias vou estar totalmente concentrado na preparação para o jogo contra França e não vou pensar na opinião dos torcedores, mas esse debate é normal, muito normal", comentou.

Com o resultado deste sábado, a Alemanha cai para a lanterna do grupo A da competição, com apenas um ponto conquistado, diante da França. E é contra os franceses que os germânicos terão um duelo decisivo na próxima terça-feira (16), na Allianz Arena, ás 15h45, pela quarta rodada.