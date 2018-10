Aubameyang recusa entrar em avião e desfalca Gabão nas Eliminatórias para Copa Africana

Em mais um caso de grandes jogadores africanos causando polêmica entre suas federações, desta vez foi o momento de Aubameyang ser manchetes de vários jornais. Precisamente do L'equipe, portal tradicional francês que relatou a noticia em primeira mão.

Gabão, seleção do astro do Arsenal, estava prestes a viajar para o Sudão do Sul, onde jogaria (e jogou) contra o selecionado local, em duelo válido pelas eliminatórias da CAN. Já com todos da delegação presentes (funcionários gerais, comissão técnica e jogadores), Aubameyang teve uma atitude um tanto quanto controversa. Viu o estado da aeronave e cravou: não viajaria. A razão? É que, para ele, o avião não tinha mínima capacidade para transportar jogadores de topo, tal como se enxerga.

Autor de 27 gols em 56 jogos desde que deixou de vestir a camisa da França nas categorias de base e se convenceu ter mais oportunidades por Gabão, Auba até tentou ser convencido, mas foi em vão. Irreversível, ele viu o avião partir e ficou. Após o ocorrido, o atacante retornou a Londres para atividades junto ao Arsenal.

Mesmo sem ser uma das seleções com vasto e recheado elenco do continente africano, curiosamente Gabão conta com mais dois jogadores que atuam na Premier League assim como Aubameyang. O meia-atacante Lemina, ex-Juventus e hoje no Shouthampton, e o defensor Manga, titular absoluto do Cardiff.

Já no jogo, mesmo sem seu principal jogador, Gabão manteve o favoritismo e ganhou fora de casa por 1 a 0, com gol do meio-campista André Poko, que joga no futebol turco.