Jovic marca cinco vezes e Eintracht Frankfurt aplica goleada histórica no Fortuna Dusseldorf

Que passeio! Nesta sexta-feira (20), na Commerzbank Arena, o Eintracht Frankfurt recebeu o Fortuna Dusseldorf pela oitava rodada da Bundesliga. Em um massacre história, os donos da casa venceram por 7 a 1, com show de Luka Jovic, autor de cinco gols.

Com o resultado, as águias pulam para o sexto lugar, com 13 pontos e encostando nas primeiras colocações. Já a F95 assume a lanterna da competição, com 5 pontos conquistados em 11 partidas.

O Eintracht Frankfurt volta a campo na quinta-feira (25), pela Uefa Europa League. Ás 15h30 (de Brasília), a bola rola para o confronto contra o Appolon, em casa. Já o time de Dusseldorf só entra em campo no sábado (27), contra o Wolfsburg, ás 10h30 (de Brasília), na Merkur Spiel-Arena.

O primeiro gol do Frankfurt saiu após 20 minutos de equilíbrio na Commerzbank-Arena. Após cruzamento da direita, Jovic matou no peito e tentou mandar para o meio da área, no entanto, a bola foi na mão de Bodzek e o árbitro assinalou o pênalti. Haller foi pra cobrança, bateu no lado direito e o goleiro até encostou, mas acabou entrando.

Os visitantes pareciam abalados após o gol sofrido e se perderam em campo. Aos 26, Gacinovic carregou pelo meio, encontrou Kostic no lado esquerdo e cruzou. E com um lindo voleio, Jovic estufou as redes para fazer o segundo do Eintracht Franfurt na partida. Porém, o sérvio não parou por aí. Com 34 minutos, ele recebeu bom passe de Haller e só empurrou pro fundo do gol.

O intervalo chegou e o placar já era elástico, um 3 a 0 avassalador sobre o Fortuna Dusseldorf, que pecava na parte defensiva e não encontrava soluções de como atravessar o meio-campo adversário.

A bola rolou para a etapa final e com apenas cinco minutos de jogo, saiu o quinto. O capitão Bodzek tentou o bote, mas Stendera ganhou e tentou a enfiada de bola para Haller. Apesar de ter batido no defensor, a bola sobrou nos pés do camisa 9, que com muita categoria, deu um toque por cima na saída do goleiro.

Aos 53, a F95 ensaiou uma reação. Chutão do arqueiro até o meio, Ducksch desviou de cabeça e a pelota foi na direção de Lukebakio, que levou até a entrada da área, limpou dois defensores e finalizou colocado para descontar e dar uma esperança a sua equipe. Entretanto, a alegria durou pouco. Três minutos depois, jogada de Kostic pelo lado esquerdo, ele cruza rasteiro para Jovic, que girou e chutou forte para marcar seu primeiro hat-trick na carreira.

Quando o relógio batia a casa dos 58 minutos, os donos da casa tiveram uma noticia ruim. O goleiro Kevin Trapp sentiu o joelho direito e deixou a partida mais cedo, sendo substituído por Ronnow na segunda etapa. A troca no gol não influenciou em nada e o Frankfurt seguiu em cima.

Aos 65, Jovic voltou a aparecer. A defesa do Fortuna tentou sair jogando com Ayhan, mas acabou sendo desarmado com De Guzman. Na sequência do lance, a bola sobrou com o camisa 8, que chutou de perna esquerda e ampliou o massacre. No final, ainda deu tempo de mais um. Cruzamento de Haller para o jovem de 20 anos, que cabeceou e Rensing não segurou. A goleada era completa na Alemanha e com um show de um garoto sérvio.