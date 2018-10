Lewandowski marca dois, Robben é expulso e Bayern bate Wolfsburg fora de casa

Jogando fora de casa, na Volkswagen Arena, o Bayern de Munique enfrentou o Wolfsburg neste sábado (20), pela oitava rodada da Bundesliga. Após uma seca de quatro jogos sem vitória, os bávaros reencontraram os bons momentos e venceram por 3 a 1.

O time da Baviera assume a segunda colocação da competição, com 16 pontos conquistados. Já o Wolfs cai para décima primeira posição, com 9 pontos até aqui. Os bávaros voltam a campo ainda nesta semana, diante do AEK Athenas, pela Uefa Champions League. A bola rola na terça-feira (23), ás 13h55, em jogo realizado na Allianz Arena. Já os lobos retornam apenas no sábado (27), contra o Fortuna Dusseldorf, na Merkur Spiel Arena, ás 10h30.

O Bayern começou melhor em campo. Mesmo jogando fora de casa, o time era mais agudo que o Wolfsburg e chegava ao ataque com certa facilidade. A situação da partida parecia perfeita para os bávaros finalmente voltarem a vencer.

O placar só foi aberto aos 30 minutos. Javi Martinez carregou pelo meio e enfiou a bola para Lewandowski, em passe que ainda contou com um corta luz de Kimmich. O atacante polonês levou até a área e bateu por de baixo das pernas do goleiro.

Como era esperado, os visitantes não tiraram o pé do acelerador após o gol marcado. Na volta do intervalo, a equipe voltou em cima dos adversários e conseguiu marcar o segundo.

O zagueiro Brooks tentou recuar de cabeça para o goleiro, mas não viu que Lewandowski estava logo a sua frente. O camisa 9 aproveitou o erro, passou pelo goleiro e só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. Segundo dele na partida.

Porém, o momento de alegria ficou abalado alguns minutos depois do segundo gol. O holandês Robben, que já tinha um amarelo, levou mais um após falta em Rexbachj e saiu mais cedo. Para piorar a situação, aos 63, os donos da casa diminuíram.

Passe em profundidade de Arnold para Mehmedi, que viu Weghorst livre na área e tocou. Oportunista, o atacante só teve o trabalho de mandar pro fundo das redes. Gol de desconto e esperança de empate para os Lobos.

Após o tento, a partida tomou um rumo ainda mais dramático, mas o colombiano James Rodriguez tratou de acabar com isso rapidamente no jogo. Aos 73 minutos, o Bayern tabelou pelo meio, Thiago recebeu e tocou para Lewandowski. O atacante dominou, fez o pivô e deixou James livre para marcar o terceiro. O camisa 11 chutou no canto esquerdo e fez mais um, decretando a vitória bávara fora de casa.