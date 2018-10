Técnico do Schalke amarga derrota para Werder Bremen, mas elogia atuação do rival

O Schalke 04 não conseguiu garantir três pontos em casa, na Veltins Arena, neste sábado (20) jogando contra o Werder Bremen. Por 2 a 0, o time verde derrotou o oponente em partida válida pela 8ª rodada da Bundesliga. Após duas vitórias no campeonato e uma pela Championes League, contra os russos do Lokomotiv Moscou, a boa vantagem foi quebrada e o time retornou para a zona de rebaixamento, em 16º lugar com seis pontos.

O técnico do Schalke, Domenico Tedesco, elogiou o desempenho no primeiro tempo e chances criadas, mas admitiu que houve uma queda de rendimento após o primeiro gol. O treinador não deixou de elogiar o rival:

"Parabéns ao Werder, eles mereceram ganhar. Eles foram mais eficientes e mais clínicos, algo que não fomos. Nós queríamos terminar o jogo no primeiro tempo e ser fortes atrás, o que eu senti que fizemos bem nos primeiros 25 minutos. Nós os mantivemos bem longe do nosso objetivo. Eggestein fez o seu primeiro gol muito bem e depois tivemos dúvidas quanto ao nosso jogo. Nós mudamos as coisas no segundo tempo, com o nosso plano de ganhar mais duas bolas com uma jogada mais direta. Amine Harit teve uma chance no reinício, e tivemos várias boas chances depois disso também" afirmou.

O zagueiro Naldo pontuou os principais pontos fracos do time nessa temporada:

"Nós não tivemos nenhuma presença em sua área de penalidade. Ficamos muito compactos nos primeiros 45 minutos e depois cedemos à primeira chance. Na última temporada também estamos muito sólidos nas 'costas', mas mais clínicos aproveitando nossas chances. Nós fomos muito ingênuos para o segundo gol, nós apenas adormecemos" disse o jogador.

Já Guido Burgstaller, atacante, a equipe falhou no primeiro gol e alertou para a falta de aproveitamento nas chances:

"Nós concedemos a primeira chance deles, o que nos deixou um pouco inquietos. Nós saímos positivamente no segundo, colocamos muita pressão e tivemos algumas boas chances. Talvez tenhamos um pouco de sorte, o Bremen marcou dois de suas chances. Isso é eficaz. Precisamos encarar o fato de que não aproveitamos nossas chances. Agora precisamos arregaçar as mangas e continuar dando tudo de nós” ressaltou.

O comandante também falou sobre o próximo desafio da equipe que será pela Champions League e qual será o próximo passo:

"Nosso trabalho agora é reagrupar e viajar para Istambul totalmente rejuvenescido. Sabemos que será como entrar na cova dos leões, mas sempre daremos o nosso melhor e tentaremos vencer todos os jogos" explicou.

Pela competição européia, o jogo será contra o Galatasaray, na Túrquia, na próxima quarta-feira (24), às 16h, pela 3ª rodada da fase de grupos.