Após empate do Atlético de Madrid, Simeone elogia edição da La Liga:"Muito mais competitivo"

Jogando fora de casa contra o Villarreal pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid sucumbiu a já conhecida força do submarino amarelo dentro de seus domínios e ficou apenas no empate por 1 a 1. Os Colchoneros até saíram na frente com gol do brasileiro Filipe Luis, mas acabariam levando o empate poucos minutos depois.

O resultado impediu o time de assumir a ponta provisória da competição e se aproveitar do confronto direto entre Sevilla e Barcelona. Caso tivesse vencido, havia a chance de ficar á frente de ambos, ou seguramente de ao menos um dos dois. Como não aconteceu, o time de capital espanhola ficou na 4ª posição com 16 pontos, podendo ser ultrapassado pelo próprio Barcelona e também pelo Espanyol.

Apesar do tropeço, o técnico Diego Simeone evitou lamentos na coletiva dada a imprensa local minutos após a partida. Como de costume desde que assumiu o Atlético, o treinador argentino preferiu levantar a moral do elenco e valorizou o único ponto conquistado dentro do jogo, além de referenciar a força da atual edição da La Liga.

"Somamos um ponto importante contra um rival difícil. A La Liga desta temporada está bárbara. É a primeira vez que vejo uma liga em que todas as equipes competem com igualdade contra todos, isso nos permite um campeonato muito mais competitivo e atraente", elogiou.

Falando especificamente do que aconteceu dentro das quatro linhas, Simeone voltou a elogiar o Villarreal e abordou sobre a intensidade vista do primeiro ao último minuto, dando a entender que o resultado acabaria mesmo por refletir em justiça.

"Foi um duelo duro e intenso. Enfrentamos um time com bastante hierarquia, tentamos fazer uma partida forte e neutralizar todas as forças deles. No segundo tempo percebemos que havia espaços e tentamos sair mais, explorar o campo de ataque, foi assim que chegamos ao 1 a 0. Mas depois empataram e no final tanto houve chance para sofrermos a virada como também para fazer o gol da vitória", ​finalizou