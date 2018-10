Genoa surpreende Juventus e arranca empate em Turim

Em jogo válido pela nona rodada da Serie A, a Juventus empatou pelo placar de 1 a 1 em casa contra o Genoa, os gols foram anotados por Cristiano Ronaldo para o time bianconero, já para o time rossoblú o tento foi anotado pelo ítalo-brasileiro Daniel Bessa.

A partida foi dominada pela Juve como já era de se esperar pela força de elenco que possui mas o time do Genoa foi muito valente e mesmo sem sua jovem estrela, o centroavante Piątek, que havia marcado nove gols até aqui, o time conseguiu buscar o empate de maneira surpreendente.

A primeira etapa começou com o time bianconero controlando a partida e as ações ofensivas, a primeira chance real de gol veio aos 15' com Ronaldo, o português cabeceou na trave e no rebote isolou a bola, seis minutos depois o português viria a marcar após chute desviado do compatriota João Cancelo, Cristiano Ronaldo teve apenas o trabalho de completar para a rede sem goleiro.

Com o gol, CR7 chegou a marca de 400 gols em ligas nacionais, e com isso se tornou o primeiro jogador na história a atingir a marca dentro das 5 grandes ligas europeias.

A segunda etapa mantinha o ritmo da primeira com a juve dominando a posse mas já administrando o resultado sem aquele impeto para marcar o segundo gol,foi ai que o time rossoblú se aproveitou após cruzamento de Kouamé, o ítalo brasileiro Daniel Bessa empatou a partida com bom cabeceio,o tento quebrou um tabu de quase 8 anos que o Genoa não marcava gols contra a Vecchia Signora.

Com o empate a Juve se mantém na liderança com 25 pontos, sete a frente do segundo colocado Napoli, já o Genoa subiu para a décima colocação com 13 pontos. A Vecchia Signora retorna a campo na terça feira (23), contra o Manchester United fora de casa em jogo válido pela Uefa Champions League. O time rossoblú retorna apenas no próximo domingo (28) contra a Udinese pela Serie A.