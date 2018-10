Napoli vence Udinese com autoridade e encosta na líder Juventus

A equipe do Napoli venceu, neste sábado (20), a Udinese por 3 a 0 pela 9ª rodada do Campeonato Italiano.

Mesmo fora de casa, o Napoli começou pressionando. Essa pressão foi recompensada com um belo gol de Fábian Ruiz, que recebeu na intermediária e bateu, sem chances para o goleiro Scuffet.

Na segunda etapa, o panorama se manteve. A Udinese pouco tentava empatar. Aos 36 minutos, Mertens converteu o pênalti. E o placar foi finalizado aos 39, com um gol do Rog.

A equipe napolitana chega a 21 pontos, contra 25 da Juventus.

A próxima partida do Napoli é contra a Roma, no domingo (28), e o Udinese visita o Genoa, também no domingo.