Spaletti lamenta lesão de Nainggolan, mas vibra com vitória da Inter em clássico contra o Milan

Após grande vitoria contra o Milan, pelo placar de 1 a 0, com gol no apagar das luzes de Mauro Icardi, o treinador da Inter de Milão, Luciano Spalletti, disparou elogios à sua equipe, citando a superioridade no Derby Della Madonnina.

"Óbvio que merecemos a vitoria porque jogamos melhor futebol", disse o treinador da Inter de Milão.

O técnico analisou o desempenho e destacou a pressão alta produzida pela Inter de Milão, que anulou a troca de passes que o Milan de Gattuso tentou colocar na partida.

“É perigoso quando você pressiona alto, pois há sempre o risco de sofrer um contra-ataque, mas hoje estávamos perfeitos e forçamos o Milan a perder a bola diversas vezes. Asseguramos que o Milan era incapaz de jogar o seu jogo de passes de qualidade, sobre o qual Gennaro Gattuso falou", afirmou o treinador da Inter de Milão.

Apesar dos elogios, Spalletti comentou que o ideal seria que o time chegasse ao gol mais cedo para poder obter o controle da partida e ter oportunidade de fazer mais gols.

“Queríamos marcar mais cedo. Perfeito seria marcar mais cedo e depois controlar o jogo para fazer mais gols", disse Spalletti.

O treinador nerazzurro ainda falou sobre a lesão de Radja Nainggolan, que foi substituído após choque com Lucas Biglia, ainda no primeiro tempo.

“Nainggolan foi cortado. Temos que levá-lo ao hospital e ver. Ele não ficará conosco por um tempo", comentou o técnico.

Além dessas declarações, o técnico destacou a postura de seu centroavante, Mauro Icardi, que novamente decidiu a vitoria sobre o principal rival da Inter de Milão.

"Gostei disso depois do apito final, Icardi disse que precisamos encontrar consistência e continuar pressionando. A Inter nos escolheu para trazer esse lado de volta ao nível que seus fãs merecem. É o nosso trabalho, devemos fazê-lo com um sentimento de pertença e provar que eles estavam certos em nos escolher”, disse Spalletti.