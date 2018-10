Com direito a golaço coletivo, Arsenal vence Leicester de virada pela Premier League

O Arsenal venceu o Leicester por 3 a 1, na tarde desta segunda-feira (22), Emirates Stadium pela 9ª rodada na Premier League. Özil e Pierre-Emerick Aubameyang, duas vezes, marcaram para os donos da casa. Do outro lado, Bellerín descontou para os Blue Army.

No início do jogo, os visitantes foram superiores, e após uma jogada pela esquerda, os Foxes conseguiram abrir o placar com um gol contra do lateral Bellerín, aos 31 minutos. Os Gunners só começaram a ter controle da partida após a abertura do placar e depois de algumas tentativas, conseguiu empatar o jogo com um belo gol de Özil, aos 45 do primeiro tempo.

O Arsenal manteve a pegada na segunda etapa e com 70% de posse de bola, a virada já era esperada. No começo do segundo tempo, o técnico Unai Emery chamou o camisa 14, Aubameyang, que seria o responsável por fazer o gol da virada e também o terceiro gol, para ampliar o placar.

As duas equipes se encontram em situações adversas na tabela. O Arsenal se mantém entre os primeiros colocados e busca cada vez mais uma aproximação aos líderes. Enquanto o Leicester se encontra no meio da classificação, tentando somar cada vez mais pontos para tentar surpreender mais uma vez na Premier League.

Os Gunners voltam a campo na quinta feira (25), pela Europa League, contra o Sporting. Já os Foxes, no sábado (27), contra o West Ham, pela Premier League.