Dybala marca e Juventus vence Manchester United em dia especial para CR7

Na partida mais esperada do grupo H, Manchester United e Juventus ficaram cara a cara em Old Trafford num confronto cheio de destaques à parte. O time inglês, que jogava em casa, tinha 4 pontos contabilizados, tendo ganhado uma partida e empatado outra fora. No último jogo que fez, pela Premier League, os Red Devils empataram com o Chelsea por 2 a 2. A Juventus, por sua vez, ganhou seus 2 jogos que fez nessa UEFA Champions League. Pela Serie A, também empatou nesse final de semana contra o Gênoa por 1 a 1.

O jogaço marcou o reencontro do time mais tradicional de Manchester com seu ex-jogador e ídolo Cristiano Ronaldo. A última vez em que o português havia jogado contra seu ex-time em território inglês havia sido em 2013.

A partida começou completamente favorável para a Juve, que tinha total controle da bola e das ações do jogo. Mourinho e seus comandados não pareciam incomodados com a situação, entretanto, e mantinham um ritmo bem lento da defesa para o ataque, claramente dando o jogo para o time visitante, que propunha a maioria das jogadas. O pragmatismo habitual custou muito caro. Aos 16 minutos, depois de jogada pela em velocidade pela direita com Ronaldo, o ponta mandou para a área e a bola sobrou livre para Dybala, que fez o primeiro gol do jogo e seu 4º na competição. 1 a 0 para a Juventus.

O resultado parcial forçou o United a sair para o jogo, o que não ocorreu da forma como deveria e irritou os torcedores presentes no estádio. E a proposta da Juventus não mudou, mesmo com o placar a seu favor. Massimiliano Allegri não tirou o pé e manteve o time italiano marcando sobre pressão e saindo sempre em busca do 2º gol na partida. Mesmo com apenas 2 volantes em campo 3 meias jogando à frente, a criatividade tardava em aparecer.

O United, como vem acontecendo durante seus jogos nessa temporada, vem demorando bastante a reagir depois de levar gols, mesmo em seus domínios. E hoje não foi diferente. Mesmo pressionado a ter que sair da zona de conforto, o time inglês apresentou o mesmo futebol apático que vem mostrando ao mundo.

O segundo tempo não serviu para nada ao time da casa. O conceito e as propostas de jogo foram exatamente os mesmos aplicados na primeira etapa. Cristiano Ronaldo quase marcou o 2º da Vecchia Signora, aos 6 minutos do segundo tempo, depois de outra boa jogada da Juve pelo lado direito do ataque. Não fosse De Gea, que fez uma defesa sensacional, a partida ficaria bem tranquila para a Juve.

A faixa central do meio de campo era completamente ocupada pelos meias defensivos da Juventus - Bentancur, Pjanic e Matuidi - que eram precisos na saída de bola e simplesmente não permitiam o sucesso dos Red Devils no mesmo setor do campo.

A melhor chance do jogo para o United saiu dos pés de Paul Pogba, que tentou de canhota da entrada da área e viu a bola pegar na trave e nas costas do goleiro Szczęsny. Parecia realmente não ser a tarde do time de Manchester.

Até o final do jogo, Allegri não privou sua equipe de tentar buscar o ataque. Mesmo com o resultado em mãos, sacou o lateral português Cancelo para botar o brasileiro Douglas Costa e dar mais verticalidade para o time italiano. E não deu outra: depois de uma ótima apresentação da Juve e uma nova partida abaixo da crítica para o Manchester United, o 1 a 0 prevaleceu em Old Trafford.