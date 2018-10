Bayern de Munique encontra dificuldades, mas vence AEK Atenas fora de casa

Nesta-terça (23), o Bayern de Munique visitou o AEK Atenas pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Com gols de Lewandowski e Javi Martinez, ambos no segundo tempo, os bávaros venceram por 2 a 0.

O Gigante da Baviera assume a liderança do Grupo E neste momento, com 7 pontos conquistados. Já a situação do AEK não é nada boa, com o time a beira da eliminação no torneio.

Ambos os clubes voltam aos campos no fim de semana pelos seus respectivos torneios. Os enosis, atual terceira colocado na Superliga, jogam no domingo (28), ás 14h30, diante do Aris no Olímpico. Já os alemães retornam um pouco antes, no sábado (27), contra o Mainz 05, pela Bundesliga. A bola rola ás 10h30 na Coface Arena.

A partida começou com o time bávaro trocando passes no campo de ataque. Era total domínio do Bayern, que encontrava dificuldades com a penetração na área adversária.

Aos 10, a primeira boa chance do jogo. No escanteio, James cobrou o tiro de canto na cabeça do Lewandowski e o goleiro defendeu. Logo em seguida foi a vez de Gnabry surgir bem no ataque. O camisa 22 arriscou de fora da área e a bola triscou a trave esquerda.

Os gregos encontravam alguns espaços em contra-ataques e aos 19, apareceram pela primeira vez. Lançamento da defesa para Ponce, que domina e já bateu em direção ao gol. A bola passou raspando a trave e saiu. O AEK voltou a agredir aos 27, quando Hult cruzou da direita e Mantalos testou nas mãos de Neuer.

Com 30 minutos, o Bayern retomou o domínio do confronto. Bola na entrada da área para James Rodriguez, que ajeitou e chutou colocado de canhota, mas Barkas defendeu. Aos 38 minutos, o colombiano voltou a aparecer bem na frente, quando assistiu Gnabry, que driblou dois defensores e chutou por cima do gol. Foi a última oportunidade boa antes do intervalo.

O reinício do jogo foi movimentado e com os donos da casa quase abrindo o placar. Em contra-ataque veloz, Bakasetas recebeu pelo lado esquerdo e mandou um petardo em direção ao gol, mas a bola tomou o efeito para fora. A resposta dos alemães veio aos 53, em chute de Robben que foi por cima da meta

Apesar de criar chances de perigo, o AEK Atenas não suportou o que estava vindo do outro lado e cedeu. Jogando no ataque, Hummels recebeu e rolou para Robben, que chegou batendo, mas mandou no defensor. Javi Martinez pegou a sobra e finalizou bonito para abrir o marcador aos 60 minutos.

Só que não parou por aí, um minuto depois, veio o segundo. Jogada de Gnabry na esquerda, ele deixa para Rafinha, que cruza rasteiro na área e Lewandowski aparece para estufar as redes. 2 a 0 na Grécia.

O Bayern quase emendou o terceiro aos 21, em jogada de Kimmich pela linha de fundo. O lateral tocou para Lewandowski, que tentou uma letra e a pelota foi em cima da linha, entretanto, Barkas conseguiu se recuperar.

A partir daí o time visitante começou a cozinha o jogo, tendo em vista a vantagem de 2 a 0 no placar. Os gregos pareciam ter sentido os dois tentos de forma rápida e não conseguiu mais emplacar boas jogadas na frente.

Já no fim, aos 45, eles quase fizeram o terceiro. Levantamento na área feito por Rafinha, Goretzka apareceu sozinho em meio a defesa dos gregos e testou pra fora. Fim de jogo e mais três pontos garantidos da equipe da Baviera.