Em jogo emocionante, Joelinton marca no fim e garante empate do Hoffenheim contra Lyon

Em uma partida bastante movimentada, as equipes de Hoffenheim e Lyon se enfrentaram nesta terça-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Com direito a golaços e duas viradas, o confronto foi cheio de emoção e terminou em 3 a 3 no Rhein-Neckar Stadium, na Alemanha.

Com o empate, os franceses se mantém na segunda posição do grupo F, com 5 pontos, um a menos que o líder, Manchester City. Por outro lado, o clube alemão sai da última colocação e fica em terceiro, com 2 pontos, mesmo número do lanterna, Shakhtar Donetsk.

Ambos os times voltam a no sábado (27). Ao 12h (de Brasília), os leões visitam o Angers no Stade Jean Bouin, pela Ligue 1. Enquanto isso, os alces jogam mais tarde, ás 13h30 (de Brasília), diante do Stuttgart, em casa, pela Bundesliga.

O jogo

O placar foi aberto aos 26 minutos na Alemanha e em um lance pra lá de confuso. O capitão do Hoffenheim, Kevin Vogt, saiu jogando errado e entregou de presente a bola para Traoré, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro. 1 a 0.

Entretanto, a alegria dos franceses durou pouquíssimo tempo. Aos 32, os alemães empataram. Lançamento de Grillitsch para a área, onde encontrou Kaderabek. O tcheco cabeceou para o meio, Denayer tentou afastar, mas a bola sobrou com Kramaric, que mandou a bola pro fundo das redes.

A volta da primeira etapa foi bastante animada, assim como já vinha sendo o confronto. Os donos da casa procuravam jogadas procurando a referência no ataque, enquanto os visitantes preferiam os contra-ataques de forma rápido, sempre aproveitando o erro.

Com apenas dois minutos da etapa final, saiu o segundo dos alemães na Rhein-Neckar Arena. Demirbay cruzou da direita e a bola foi no peito de Kramaric, que dominou e bateu bonito pra marcar um golaço em casa. Segundo gol do croata na partida e virada do Hoffe.

O jogo era lá e cá, porém, com os alemães bem superiores quando chegavam na frente, sempre encontrando uma forma de assustar o goleiro Anthony Lopes. Só que os franceses não foram a Sinheim a toa e mostraram o porquê.

Aos 59, depois de boa troca de passes na defesa, Traoré enfiou linda bola para Ndombele, que invadia a área livre de marcação. O camisa 28 carregou e mandou um míssil para o gol, empatando tudo mais uma vez.

Os jogadores alemães pareciam ter sentido o empate de forma rápida e os leões apenas se aproveitaram da situação. Quando o relógio já mostrava 67 minutos, o Lyon teve um contra-ataque a seu favor e aproveitou da melhor forma. Passe em elevação de Terrier para o ataque e Depay, em velocidade, conseguiu alcançar. O holandês avançou até a área e finalizou pra virar o jogo.

Só que o melhor para o final. E que final. Já nos acréscimos, a equipe alemã teve falta a seu favor, que foi cobrada rápida, Schulz dominou já dentro da área e cruzou rasteiro para Joelinton empurrar pro fundo das redes. Explosão no estádio e alívio dos donos da casa, que enfim conseguiram garantir o empate.