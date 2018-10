Manchester City vence Shakhtar Donetsk com tranquilidade e assume liderança do grupo F

Em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, o Manchester City bateu com extrema facilidade o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, por 3 a 0, os gols foram anotados por David Silva, Aymeric Laporte e Bernardo Silva.

Uma curiosidade sobre o confronto é que o Shakhtar entrou em campo com 5 brasileiros no time titular e no decorrer da partida ainda contou com a entrada de mais dois jogadores nascidos no Brasil, ou seja, 7 dos 18 relacionados pela equipe Ucraniana na Donbass Arena eram brasileiros.

A partida começou com o City dominando as ações ofensivas e com boas chances de abrir o placar mas o time esbarrava no goleiro Pyatov e em uma das oportunidades em que a bola passou por ele o também ucraniano Rakitskyi salvou em cima da linha. Em certo momento da primeira etapa o time de Guardiola chegou a ter 82% de posse de bola, mas aos 30' os defensores nada puderam fazer após a bola sobrar dentro da área para David Silva acertar belo chute cruzado e abrir o placar para os citizens.

Após o gol, a pressão continuava e fez efeito novamente 5 minutos depois. Em bela cobrança de escanteio de De Bruyne, o jovem zagueiro Aymeric Laporte, livre de marcação, mal saiu do chão para cabecear a bola para o fundo da rede. A segunda etapa continuou da mesma maneira com o City dominando, o time ainda ampliou a vantagem em belo contra ataque puxado por Mahrez que deu bela assistência para o português Bernardo Silva fechar a conta.

Com a vitoria os Citizens chegaram a 6 pontos no grupo F onde lideram com vantagem minima sobre o Lyon que tem 5 pontos.Já o Shakhtar com a derrota ocupa a lanterna do grupo com apenas 2 pontos até aqui.

O City volta a campo em jogo difícil contra o Tottenham na próxima segunda feira (29) em Londres, pela Premier League. Já o Shakhtar retorna neste sábado (27) , contra o Arsenal de Kiev, pelo Campeonato Ucraniano.