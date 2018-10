Borussia Dortmund goleia Atlético de Madrid pela Champions League e assume a liderança do grupo A

O Borussia Dortmund conseguiu um belo triunfo pela terceira rodada da Champions League. A goleada de 4 a 0 sobre o time Colchonero colocou a equipe na liderança isolada do grupo A, no torneio continental.

A partida estava equilibrada por grande parte do tempo, sem oportunidades claras de gol para os dois lados na primeira etapa, mas em um chute arriscado de Witsel, a bola desviou, tirando as chances de defesa de Oblak, fazendo o primeiro gol do jogo aos 38 minutos.

No segundo tempo, Diego Simeone foi obrigado a adotar uma postura mais ofensiva, buscando mais o gol. O time chegou a colocar uma bola na trave com Saúl, mas sem conseguir marcar, abriu espaço para contra ataques do time alemão, fazendo com que o segundo gol saísse aos 73 minutos, com Raphaël Guerreiro.

Aos 79 minutos, a jovem revelação do Dortmund, Jadon Sancho, entrou em campo para o delírio da torcida, e aproveitando os espaços deixados pela defesa espanhola, não precisou de muito tempo para deixar sua marca. Para completar a goleada, o português Raphaël Guerreiro fez o quarto.