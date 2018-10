Galatasaray empata com Schalke e se complica na Liga dos Campeões 

Pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, o Galatasaray recebeu o Schalke 04 nesta quarta-feira (24) e empatou por 0 a 0, em jogo válido pelo Grupo D​.

Até os 30 minutos iniciais, o time da casa partia para cima e controlava o jogo, chegando a ter 61% de posse de bola. Depois disso, o Schalke arrumou seu sistema defensivo e igualou seu meio-campo. Com isso, o jogo ficou mais disputado e a equipe alemã esteve bem perto de marcar. Ambos os goleiros foram pouco acionados, mas, quando necessário, cumpriram muito bem o seu papel.

Os 45 minutos finais foram diferentes da primeira etapa. No intervalo, o Schalke consertou seus erros e domino a partida. Mesmo com mais poss de bola, o Galatasaray teve que segurar a pressão visitante e jogou no contra-ataque.

Com esse empate, os turcos continuam na terceira posição, com quatro pontos. Já o Schalke vai a cinco pontos, ocupando a segunda colocação.

O próximo jogo do Galatasaray é contra o Yeni Malatyaspor, no domingo (28), pelo Campeonato Turco. Já o Schalke visita o RB Leipzig, também no domingo (28), pelo Campeonato Alemão.