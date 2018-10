Em jogo de duas viradas, Zurich vence Bayer Leverkusen e dispara na liderança do grupo A

A equipe do FC Zurich venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 2 nesta quinta-feira (25) pela Liga Europa. O jogo contou com duas viradas de placar.

O Zurich saiu na frente no final do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Ruegg fez bela jogada, com direito a caneta, e tocou para Marchesano, que marcou. Os donos da casa foram para o intervalo na frente do placar.

Os 45 minutos finais começaram com pressão dos alemães que, aos 5 minutos, empataram o jogo. Bellarabi invadiu a área e finalizou forte. Aos 9 minutos, o Bayer virou o jogo, com jogada parecida e novamente com o camisa 38 marcando.

O Zurich não sei deixou abater mesmo com os dois gols tomados. Aos 14 minutos, Domgjoni aproveitou que a defesa rebateu a bola e estufou as redes. Aos 33 minutos, os suíços desempataram a partida: Odey recebeu a bola de Modou e, na disputa com os defensores, resvalou na bola, marcando o gol.

Com essa vitória, o Zurich despontou na liderança, com 9 pontos. Já o Bayer ficou em segundo lugar, com 6 pontos.

O Zurich enfrenta, pelo Campeonato Suíço, o St Gallen, domingo (28), fora de casa. Já o Bayer visita o Werder Bremen pelo Campeonato Alemão também no domingo (28).