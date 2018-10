Com direito a frango de goleiro, Eintracht Frankfurt bate Apollon e segue invicto na UEL

Jogando em casa, na Commerzbank Arena, o Eintracht Frankfurt fez o dever de casa e venceu o Apollon Limassol por 2 a 0 nesta quinta-feira, pela Uefa Europa League. A partida válida pela terceira rodada do Grupo F garantiu mais um grande resultado para as águias, que já estão próximas da classificação.

Os alemães seguem na liderança do Grupo F, com 9 pontos, enquanto o time cipriota segue na lanterna, com apenas 1 ponto ganho em três partidas. O Olympique Marseille tem a mesma pontuação, porém, marcou mais gols.

O placar foi inaugurado com apenas 13 minutos de bola rolando na Alemanha e de um jeito inacreditável. Após lançamento em direção ao ataque, Haller desviou de cabeça e a bola sobrou na correria para Kostic. O sérvio carregou, finalizou forte e a bola passou debaixo das pernas do goleiro Bruno Vale, em um frango incrível. 1 a 0 e decepção no lado de Chipre.

Nem demorou muito para sair o segundo gol. Ainda na primeira etapa, os alemães ampliaram. Cruzamento bom do francês Ndicka pelo lado esquerdo e Sebastian Haller, em um cabeceio certeiro, testou pro fundo das redes.

As águias tiveram total controle da partida e com a ótima vantagem no placar, apenas administraram o resultado após os dois gols. Com esse triunfo, o time de Frankfurt segue invicto na competição, tendo três vitórias em três jogos.

O Eintracht Frankfurt volta a campo no domingo (27), quando enfrenta o Nuremberg, fora de casa, pela Bundesliga. A bola rola no Grundig Stadion, na Baviera, ás 09h30 (de Brasília). No outro lado, o Apollon Limassol retorna aos gramados apenas na segunda (28), diante do Doxa Katokopia, ás 14h (de Brasília), no Makario Stadium, pelo Campeonato Cipriota.