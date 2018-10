Real Betis bate o Milan na Itália e encaminha classificação para próxima fase da Europa League

Com gols do argentino Lo Celso e do Paraguaio Sanabria, o Real Betis venceu o Milan por 2 a 1, dentro do Giuseppe Meazza, na Itália. A partida que foi válida pela terceira rodada do Grupo F da Liga Europa. O promissor atacante Cutrone descontou para os milanistas.

A vitória do Betis deixou o time bem encaminhado dentro do grupo. Agora com 7 pontos, a equipe espanhola ficou na liderança isolada, seguido pelo próprio Milan que aparece com 6. A situação dos italianos pode se complicar, já que com o atual cenário, é previsto um confronto direto por vaga contra o Olympiacos, dentro da Grécia. Palco costumeiramente hostil e difícil para visitantes. Outra equipe do grupo, o Dudelange de Luxemburgo ainda não pontuou e possui chances remotas.

Mostrando ousadia e grande futebol, o Betis não tomou conhecimento do Milan. Mesmo fora de casa e contra uma das camisas mais pesadas do futebol mundial, os verdiblancos ditaram o ritmo e abriam 2 a 0 com gols sul-americanos sem muita dificuldade. Primeiro o paraguaio Sanabria, aos 30 do primeiro tempo. O centroavante aproveitou-se de cruzamento e se antecipou ao goleiro Pepe Reina para marcar.

Enquanto a torcida do Milan em bom número esperava vê seu time reagir e impulsionar uma pressão para o empate e quem sabe até uma virada, o Betis tratou e jogar água fria rápido. Aos 10 minutos da segunda parte, Lo Celso encheu o pé de fora da área e fez um gol de tirar o chapéu, praticamente definindo o confronto.

A sete minutos do final, depois de certa insistência, Cutrone diminuiu para os rubro-negros. No entanto, a vitória do Betis já estava completamente estabelecida e o jogo terminou sem nenhum fator novo. Há não ser pelo fato de Castillejo, curiosamente espanhol mas na partida com a camisa do Milan, ter sido expulso há segundos do apito final do árbitro.