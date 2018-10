Sem estrelas, Chelsea  derrota Bate Borisov com  tranquilidade pela Europa League

Em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Uefa Europa League, nesta quinta feira(25), em Londres o Chelsea venceu o Bate Borisov com tranquilidade pelo placar de 3 a 1, os gols dos blues foram anotados pelo jovem meia inglês Loftus-Cheek, já o tento de honra dos visitantes foi anotado por Aleksey Rios.

Os donos da casa mesmo sem algumas de suas estrelas como Hazard, Jorginho, Marcos Alonso, não tiveram nenhum trabalho contra um fraco time do Bate Borisov.

A partida foi definida antes dos 15' de jogo, pois logo no segundo minuto da partida, o jovem meia inglês Loftus-Cheek de apenas 22 anos, já abriu o placar a favor dos blues após bom cruzamento de Zappacosta. O próprio Loftus-Cheek voltou a balançar as redes aos 8' de partida com assistência do brasileiro Willian.

Após os gols a peleja continuou sendo dominada pelo time de Sarri, no segundo tempo o cenário não mudou o time continuou dominando e logo aos 8' da etapa complementar Loftus-Cheek fez mais um obtendo seu hat-trick, a goleada que vinha se construindo só não foi maior graças a algumas boas defesas do goleiro Scherbitski. O time da Bielorrússia ainda diminui o placar com Rios em sobra de cobrança de falta.

Os Blues com a vitoria chegou a 9 pontos em 3 jogos no grupo L mantendo a liderança isolada do grupo.Já o Bate está na lanterna do grupo com 3 pontos,mesmo número de pontos do PAOK e do Videoton que completam o grupo.

O Chelsea volta a campo pela Premier League neste domingo(28),contra o Burnley fora de casa.Já o Bate retorna também no domingo, contra o Fc Gomel pela Vysshaya Liga.