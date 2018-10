 Com fama de "papa-título'', Guardiola realça seu lado humano: "Não tenho vergonha"

Muitas vezes, quando pensamos em Pep Guardiola, algumas palavras-chaves vêm à mente como, trabalho, competência, inovação, seriedade, entre outras relacionadas ao empenho do treinador em campo, conquistando títulos por onde passa. Sem dúvidas é um dos melhores técnicos de futebol do mundo, e todos sabem disso. O que as pessoas não sabem e descobriram em entrevista concedida à BBC Radio, era o lado humano do ex-jogador.

Bicampeão da Champions league com o Barcelona, tricampeão alemão com o Bayern de Munique e atual campeão da Premier league com o Manchester City, entre outros canecos que conquistou, Guardiola frisa que os títulos tem o seu valor mas não são paixão. Sem papas na língua, o comandante de 47 anos, tratou qualquer assunto com simplicidade e naturalidade. Vamos conferir alguns trecho da entrevista abaixo:

Vida dentro e fora de campo

"Eu sabia o que eu ia fazer desde os 18, 19 anos. Tenho vivido esse tipo de vida há anos, e isso não é um problema. Eu entendo, jogo a jogo. Quando quero escapar, vou para casa. Lar, esposa, filhos. É o único lugar onde eu posso fazer o que eu quero.

Meu trabalho exige muito de mim. Cristina (esposa) é uma mulher incrível, não apenas uma mãe incrível. Se estamos falando sobre mudar para Nova Iorque, Munique ou para Manchester, e ela decide não vir, eu não vou vir. Eu não posso estar sozinho, sem a minha família, nesse tipo de trabalho", expressou.

Relacionamento com jogadores e o ser humano Guardiola

"Eu não tenho vergonha de dizer que amo as pessoas. Pelo contrário, talvez eu até diga demais que os amo. Nesse sentido eu me sinto como um latino, minha expressão facial e minha linguagem corporal sempre expressam perfeitamente o que eu sinto naquele momento, não consigo escapar ou me esconder.

Com meus jogadores, às vezes eu penso: “Não faça isso, Pep”. Até hoje eu não sei se deveria demonstrar tanto amor porque você pode sofrer demais quando fica muito próximo dos seus jogadores.

Mas no futebol, a paixão está em campo. Às vezes só o que eu preciso é abraça-los, não preciso falar com eles. As pessoas esquecem que somos seres humanos. Pensam que somos como gelo, frios, uma máquina. Isso é muito distante de quem realmente somos", confessou.

O dom de ser treinador

"É claro que todos nós temos algo para dar. Eu acho que sou bom no futebol porque trabalho com paixão. Quando digo que amo esse jogo, é porque eu amo esse jogo. Quando você coloca a paixão à frente, sempre funciona. Eu sempre digo: procure o seu talento. Mesmo que você queira trabalhar com a coisa mais estúpida, faça", ​assegurou.

Ser amado pelas pessoas

"Estatísticas e números são legais, mas os números não são paixão. Não te dão tudo. Títulos são importantes, é claro, e eles me ajudaram a ter emprego e a manter meu trabalho com paixão. Mas eu acho que todos os treinadores são felizes quando reencontram os ex-jogadores, abraçam, riem e têm uma boa relação. Todo mundo ama ser amado, é o segredo das nossas vidas", ​contou.

Momento difícil com David Silva

"Esse sempre vai ser um episódio incrível da nossa vida juntos, para todo o time que o viu sofrer, o que aconteceu. Mateo (filho de David) lutou pela vida por vários meses, e nós dissemos para o David que ele poderia ir e voltar, era ele quem decidia. “Estamos aqui para o que você precisar"

Agora ele está bem. David é forte, e acho que está mais maduro. Tenho para mim que ele ri mais agora, fala mais. Foi legal ver o final feliz dessa situação difícil. Acho que Mateo vai ser forte, ele sobreviveu. Então tudo que possa acontecer, ele vai saber lidar.

David é tímido, não fala muito, não dá muitas entrevistas. Mas seja lá o que as pessoas pensem dele, é completamente o oposto. Ele é um verdadeiro guerreiro. Por isso que Mateo será também", ​assegurou.

Com problemas passados e de bem com a vida, Pep Guardiola e sua equipe se preparam para enfrentar mais uma temporada do Campeonato inglês, onde sempre entram como favoritos. Até o momento, o Manchester City é líder da competição, com 23 pontos e joga contra o Tottenham, fora de casa. O jogo é válido pela décima rodada da Premier league.