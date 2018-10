Bayern de Munique vence Mainz e assume vice-liderança provisória da Bundesliga

<p style="text-align: left;">Jogando fora de casa, na <strong>Coface Arena</strong>, o <strong>Bayern de Munique</strong> venceu o <strong>Mainz 05</strong> por 2 a 1 neste sábado (27), em partida válida pela nona rodada da <strong>Bundesliga</strong>. Com o resultado, o time de <strong>Niko Kovac</strong> parece ter engrenado de vez no campeonato e agora volta as primeiras colocações.</p> <p style="text-align: left;">Os bávaros garantiram a vice-liderança, ainda que provisória, com 19 pontos, dois atrás do líder <strong>Borussia Dortmund</strong>. Já os de 05 apenas permanecem na décima segunda posição, com 9 pontos na tabela.</p> <p style="text-align: left;">Ambos os clubes voltam a campo já no meio de semana, pela Copa da Alemanha, a <strong>DFB Pokal</strong>. Na terça-feira (30), o time de Mogúncia vai até a <strong>SGL Arena</strong>, onde enfrenta o <strong>Augsburg</strong>, ás 16h45 (de Brasília). Já os bávaros também jogam no mesmo dia e no mesmo horário, só que diante do <strong>SV Rodinghausen</strong> na <strong>Osnatel Arena</strong>.</p> <p style="text-align: left;">O placar foi aberto na Mogúncia aos 39 minutos da primeira etapa do jogo. Lançamento de <strong>Thiago</strong> encontrando <strong>Kimmich</strong> no lado direito em boas condições. O jovem cruzou e <strong>Goretzka</strong>, pegando de primeira, mandou pro fundo das redes.</p> <p style="text-align: left;">A alegria do Gigante da Baviera, no entanto, durou até o começo do segundo tempo. Os donos da casa empataram e com um gol até parecido com o que abriu o marcador. Levantamento pelo lado direito, a bola cruzou toda a a área e <strong>Boetius</strong>, oportunista, surgiu no meio da defesa pra estufar as redes. Primeiro tento do holandês com a camisa do Mainz.</p> <p style="text-align: left;">Os dois lados se movimentavam bastante, mas o Bayern era quem tinha mais controle em campo. Pressão e maior posse eram todas do time visitante.</p> <p style="text-align: left;">Aos 62 veio o balde de água fria para o time da casa. Latza tentou sair jogando, mas foi desarmado e a bola sobrou para <strong>Lewandowski</strong>, que invadiu a área e tocou rasteiro para o meio. O polonês encontrou <strong>Thiago</strong> livre de marcação apenas empurrando pro fundo do gol. 2 a 1 e gol que dava alívio para o Bayern.</p> <p style="text-align: left;">A vitória permite o time bávaro voltar as primeiras colocações, após momento turbulento no Campeonato Alemão e também um sopro de alívio para Kovac, que já era pressionado por resultados melhores.</p>