Em jogo truncado, Valencia e Athletic Bilbao ficam no empate sem gols

Em jogo válido pela décima rodada da La Liga, no estadio San Mamés em Bilbao, o Athletic BIlbao e o Valencia empataram por um sonoro 0 a 0. O jogo pode ser definido com um número bem curioso: teve 47 faltas, ou seja mais parecia briga do que uma partida de futebol.

A primeira etapa, assim como a segunda, não tiveram muito a se destacar, ambos os times pecavam muito no último passe. Desta forma, os atacantes Aduriz e Batshuayi tiveram suas participações na partida bem apagada.

As duas agremiações tentavam muito a ligação direta da defesa pro ataque, o meio de campo muitas vezes nem tocava na bola para armar a jogada.

Outro ponto negativo a se destacar foi a falta de criatividade na equipe de Bilbao, que abusou das bolas levantadas na área e pecou muito neste quesito. Acertando 8 das 28 bolas alçadas na área.

Com o empate o Athletic chegou a 10 pontos em dez rodadas ocupando a modesta décima sexta colocação, já o Valencia ocupa a décima terceira posição apenas um ponto a frente.

O Valencia volta a campo na terça feira(30) pela Copa do Rey contra o modesto CD Ebro. Já o time de Bilbao retorna a campo apenas no próximo dia 05, contra o Espanyol em jogo valido pelo Campeonato Espanhol.