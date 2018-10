Cristiano Ronaldo brilha, Juventus vence Empoli de virada e mantém folga na liderança 

A Juventus venceu, de virada, a equipe do Empoli neste sábado (27) e segue tranquila na liderança do Serie A. Caputo abriu o placar para os toscanos, mas Cristiano Ronaldo brilhou novamente e garantiu a vitória juventina com dois gols no Estádio Carlo Castellani.

Mesmo fora de casa, a Velha Senhora dominou o jogo, botando pressão. Porém, aos 27 minutos, Afriyie Acquah cruzou rasteiro, Caputo aproveitou que a zaga não afastou e chutou para o fundo da rede.

O empate e a virada só vieram no segundo tempo. Aos oito minutos, Dybala sofreu pênalti e Cristiano Ronaldo converteu. CR7 marcou o segundo gol também. Aos 24 minutos, o atacante, que assumiu a vice-artilharia do campeonato, acertou uma bomba de fora da área, sem chances para o goleiro Provedel.

A Juventus chega a 28 pontos na competição, contra 21 do Napoli, vice-líder. O Empoli é o 18º, com seis.

Na próxima rodada, a Juventus recebe o Cagliari, no sábado (3). Já o Empoli tem mais uma partida muita complicada: visita o Napoli, na sexta-feira (2).