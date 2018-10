Allegri comenta atuação de CR7 diante do Empoli: "Momento de magia"

Após a vitoria de virada da Juventus sobre o Empoli de virada por 2 a 1, o técnico Maximiliano Allegri deu diversas declarações sobre o que achou da partida do seu time hoje e até deu sua opinião sobre como se forma jogadores atualmente na Itália.

Sobre a partida o técnico destacou que nessa partida ele disse ao time que só a vitoria interessava independente do desempenho da equipe, que hoje foi bem abaixo. Autor dos dois gols juventinos, Cristiano Ronaldo não foi esquecido por seu comandante, que fez questão de elogiá-lo.

''Eu disse aos rapazes que este era um jogo que tínhamos de ganhar, não importava quão bem ou mal jogássemos. O gol foi um momento de magia de um jogador extraordinário e é algo que as crianças tentarão copiar no pátio da escola. É muito mais fácil deixar as crianças apaixonadas por isso em vez de explicar as táticas para elas'', disse.

O técnico ainda fez elogios a equipe do Empoli que se portou muito bem na partida dando muito trabalho ao time bianconero. “Empoli é difícil de jogar, já que eles tinham um centro avante, dois trequartistas e os pontas que tinham velocidade, então tivemos que ser cautelosos com o contra-ataque e foi assim que eles marcaram o gol'', afirmou.

Allegri ainda nesta entrevista deu uma declaração forte em relação a como se forma jogadores atualmente, questionando que as crianças que treinam futebol não se divertem mais.

“Eu continuo a sustentar que há muita teoria nas escolas de futebol italianas e me dói ver as crianças irem treinar e nem mesmo se divertirem. Temos que nos concentrar nas coisas simples da vida primeiro”, declarou.

Além dessas declarações o técnico ainda falou sobre a lesão de Chiellini no aquecimento para a partida. “Ele sentiu uma pontada e não tinha certeza, então era melhor não arriscar. Daniele Rugani jogou muito bem. Miralem Pjanic não estava tão afiado como de costume e eu mudei Rodrigo Bentancur para bloquear os contra-ataques do Empoli", finalizou.