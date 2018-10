Klopp exalta jogo coletivo executado pelo Liverpool contra o Cardiff: "São momentos bons"

Depois de bater a equipe do Cardiff por 4 a 1 em casa com total tranquilidade, Klopp não conseguia esconder sua felicidade. Fazendo uma breve avaliação do resultado da partida, em que o Liverpool deu um total de 19 chutes a gol e o time visitante apenas dois.

“São momentos muito bons, muitos mesmo. E ainda acho que poderíamos ter feito melhor. [...] O início foi muito bom no jogo e, depois, eles tiveram os primeiros lances de bola parada e arremessos, em lançamentos realmente terríveis para nossa defesa. Perdemos a bola demais e não defendemos essas bolas longas “de graça”. Marcar o segundo e sofrer um gol é algo que você nunca quer. Isso possivelmente ajudou na medida em que Cardiff acreditava que eles poderiam fazer mais e daí matamos o jogo”, expressou.

O treinador bateu muito na tecla das cobranças de lateral em profundidade e das bolas sempre cruzadas em direção à área pelo time do Cardiff.

“Defender esses lances longos realmente não é fácil, acredite em mim, mas fizemos isso muito bem. [...] O gol deu-lhes muita confiança, mas tivemos 85% de posse de bola, o que é uma estatística inacreditável. E não é fácil depois de jogar no meio da semana, como todos sabem. [...] Não acho que o Cardiff tenha perdido “feio”. Eles são uma equipe muito boa e com certeza causarão problemas mais problemas como fizeram conosco hoje”, frisou.

O técnico alemão elogiou o autor do segundo gol dos Reds, Shaqiri. Klopp comentou que ficou preocupado pois o jogador estava com sua seleção - Suíça-, e não queria desgastá-lo.



"Não conhecemos Shaq por tempo suficiente para saber como ele reage. Não é importante para o desempenho, mas às vezes você tem que proteger os jogadores até que você os conheça um pouco melhor, e eu achei que a formação que escolhemos hoje era boa. Para Adam foi bom começar, ele estava realmente envolvido em muitas coisas, especialmente no primeiro tempo. Claro que um pouco menos no segundo tempo, isso é completamente normal ", finalizou.