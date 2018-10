Em jogo truncado e de poucas emoções, Schalke 04 e RB Leipzig empatam sem gols 

Neste domingo (28), o RB Leipzig recebeu o Schalke 04 em sua casa, a Red Bull Arena, pela nona rodada da Bundesliga. Ambas as equipes fizeram uma partida sem grandes emoções e apenas empataram na Saxônia por 0 a 0.

Os Touros permanecem com 16 pontos e na quinta colocação com o empate, enquanto os Mineiradores sobem uma posição e vão para a décima quinta posição, com 7 pontos.

Ambos os clubes voltam a campo no meio de semana, pela DFB Pokal, que terá início pela segunda fase. Na quarta-feira (31), o Schalke 04 enfrenta o Colônia, fora de casa, no Energie Stadion, ás 14h30. Mais tarde, ás 16h45, o Leipzig recebe o Hoffenheim na Red Bull Arena.

O primeiro tempo foi bastante truncado na Saxônia. Ambas as equipes abusavam das ligações diretas e a maioria das vezes sem tanta eficácia na frente. O Schalke era quem mais tentava assustar, rondando a área, mas sem conseguir infiltrar na defesa do Leipzig.

A primeira boa chance do jogo só foi surgir aos 29 minutos, após bela cobrança de escanteio de Mendyl. O marroquino levantou na área e Embolo, de cabeça, testou pra fora, muito próximo do gol. Antes disso, o zagueiro Nastasic tinha ficado com a sobra na área, mas na hora do chute foi bloqueado.

Os donos da casa não impressionavam, mas conseguiram responder o ataque dos azuis reais. Aos 34, Sabitzer cobrou escanteio na cabeça de Werner, o goleiro saiu mal e o atacante mandou por cima do gol adversário. Ótima chance perdida pra dar outro rumo ao jogo.

Na etapa inicial, ambos os times voltaram ainda no mesmo estilo e sem imprimir grande criatividade. Aos 61, o goleiro Nubel, do Schalke, foi obrigado a trabalhar. Upamecano lançou e Werner, de bicicleta, finalizou pro gol, mas o arqueiro alemão realizou grande defesa. O jogo já havia sido paralisado, já que o atacante dos Touros estava em posição de impedimento.

O tempo foi passando na Red Bull Arena e ambos os times ainda eram bastante presos no meio-campo. Sem grandes oportunidades ou perigos de gol, os dois times pareciam ter se contentado com o placar zerado e assim terminou o confronto.