Langkamp marca dois gols contra e Bayer Leverkusen goleia Werder Bremen fora de casa

Na tarde deste domingo (28), o Werder Bremen recebeu o Bayern Leverkusen, no Weserstadion, em jogo válido pela nona (9ª) rodada da Bundesliga. O embate terminou com uma vitória dos visitantes pelo placar de 6 a 2. Os gols foram marcados por Claudio Pizarro (60') e Osako (63') pela equipe verde e branca e por Volland (8'), Brandt (37'), Bellarabi (45'), Havertz (67') e Sebastian Langkamp (72 e 77', contra) do lado dos vermelhos.

O jogo começou com os donos da casa tomando pressão, e um gol dos visitantes. Logo aos 7 minutos, após passe de Karim Bellarabi, Kevin Volland chutou, do lado esquerdo da área, de pé esquerdo. A bola entrou no meio do gol, e os vermelhos abriram o placar. 1 a 0.

Aos 27 minutos, Bellarabi tentou fazer mais um. Volland serviu o alemão, que chutou, de perna direita, para o lado esquerdo do gol. A bola passou pela trave e foi para fora. 10 minutos depois, mais um gol dos visitantes. Julian Brandt finalizou após um rebote, com o pé direito, do meio da área, para o centro do gol. 2 a 0 Leverkusen.

No finalzinho da primeira etapa, os vermelhos fizeram mais um. Depois de chute de Bellarabi no lado direito da área, mas a bola bateu na trave esquerda e sobrou nos pés de Volland. O atacante tocou a bola para o fundo das redes e ampliou. 3 a 0.

A segunda etapa teve início com os donos da casa tentando descontar o resultado. Nos 60, Davy Klaassen passou para Claudio Pizarro que, de pé esquerdo, finalizou no canto inferior esquerdo. 3 a 1 para os verde e brancos. Três minutos depois, Yuya Osako, de canhota, deu um chute certeiro e fez o segundo gol dos donos da casa. 3 a 2.

Aos 66, os visitantes aumentaram o placar. Volland passou a bola para Havertz que, de pé esquerdo chutou, sem ângulo, no lado esquerdo da meta. 4 a 2.

Com 72 minutos, o drama de Sebastian Langkamp havia começado. O zagueiro fez um gol contra e ampliou o placar para os visitantes. 5 a 2. Não parou por aí. Cinco minutos depois, o mesmo Langkamp fez mais um gol contra, e colocou mais um número na goleada. 6 a 2 para o Leverkusen.

O Werder Bremen volta aos gramados no dia 31 de outubro, às 14h30, quando visita o Weiche Flensburg, no Estádio Lohmühle, pela Copa da Alemanha. Já o Leverkusen, no mesmo dia 31 de outubro, às 16h45, visita o Borussia Monchengladbach, no Borussia Park, também em jogo válido pela Copã da Alemanha.