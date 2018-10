Heiko Herrlich louva vitória do Bayer Leverkusen pela Bundesliga:"Honrado por ganhar" 

O Bayer Leverkusen não teve piedade e massacrou Werder Bremen por 6 a 2, no Weserstadion, neste domingo(28), pela 9ª rodada da Bundesliga. Esta é apenas a segunda vitória da equipe da Renânia do Norte-Vestfália. Com o triunfo, chega 12 posição, com 11 pontos.

O técnico Heiko Herrlich não escondeu o estado de êxtase, no entanto, destacou a dificuldade de enfrentar os Verdes e Bracos em casa. Porém, confessou que optou por jogar no contra-ataque, no qual, conseguiu a vitória.

"Estamos entusiasmados por ter vencido uma equipe no topo da tabela. Aqui em Bremen é incrivelmente difícil marcar seis gols. Tentamos colocar uma ordem mais defensiva no jogo,para que pudéssemos conquistar as bolas em certas áreas e entregar para os nossos jogadores mais rápidos. Nós conseguimos", revelou.

O comandante dos Leões expôs que achou o resultado extravagante. Mas almeja que ele possa dar novos ares a equipe de Leverkusen para os próximos confrontos.

"O 6 a 2 é talvez um pouco alto devido o forte segundo tempo do Werder Bremen. No entanto, espero que ganhemos muita energia com este jogo, recarregue nossa autoconfiança para os próximos jogos", expressou.

Herrlich ainda comentou que tudo funcionou a favor do para o Bayer. Segundo ele, os jogadores souberam aproveitar todos os erros do Werder Bremen.

"Honrado por ganhar pelo Bayer Leverkusen. Nossa cobertura era quase inexistente. Toda perda de bola foi uma grande chance para nós, devido aos contra-ataques", concluiu.