Com Pogba inspirado, Manchester United derrota Everton em casa pela Premier League

Em jogo válido pela décima rodada da Premier League, neste domingo (28), no estádio Old Trafford, o Manchester United bateu o Everton pelo placar de 2 a 1. os gols dos Red Devils foram anotados por Paul Pogba e Martial, já o tento dos Toffes foi anota por Sigurdsson. O time comandado por José Mourinho fez uma partida bem organizada e com surpresas do português na escalação onde ele sacou o centroavante Romelu Lukaku.

A partida começou com o United tentando se impor com Pogba tendo boa chance logo aos 4' de jogo, a peleja era dominada pelo Manchester mas o problema da falta de criatividade ainda acontecia de maneira acentuada,até que em arrancada de Martial, o árbitro assinalou um pênalti minimamente duvidoso já que o meia do Everton, Gueye toca na bola primeiro.

Na cobrança da penalidade Pogba cobrou no canto esquerdo e o jovem goleiro Pickford defendeu, mas no rebote não pode fazer nada e o francês apenas completou. Após o gol o time de Liverpool até tentou fazer algo para incomodar o Manchester mas logo no início da segunda etapa com 3' de jogo ,Martial acertou belo chute após bom passe do compatriota Pogba.

A partida parecia controlada, mas o Everton teve chances de tentar o empate, uma dessas chances com o tão lembrado Bernard ou como era chamado em 2014 "Alegria nas Pernas", ele conseguiu driblar o goleiro De Gea, porém, chutou para fora. Os Blues ainda diminuíram de pênalti com o islandês Sigurdsson mas foi só.

Com a vitoria os Red Devils chegou a 17 pontos em 10 jogos, e ocupa atualmente a oitava colocação, já os Toffes com a derrota estão na nona colocação, com 15.

O Manchester United voltam a campo no próximo sábado (3) contra o Bournemouth em jogo válido pela Premier League .O Everton retorna a campo no mesmo dia contra o Brighton também pela Premier League.