José Mourinho comemora triunfo sobre o Everton e explica ausência de Lukaku como titular

Jogando em casa, o Manchester United venceu o Everton, por 2 a 1, na tarde desse domingo (28) e conquistou mais uma vitória na Premier League. O resultado deixa os Red Devils na oitava colocação, com 17 pontos. Os Toffees ficaram com 15 e foram ultrapassados, caindo para posição seguinte.

O técnico José Mourinho aprovou o rendimento mostrado em campo, por parte de seus jogadores. Ele avaliou positivamente a sequência vivida pela equipe no campeonato.

"Fizemos um bom jogo, principalmente na segunda etapa. Tivemos um bom controle de jogo, qualidade ofensiva e posse de bola. Precisávamos desses pontos, estou satisfeito. Nos últimos três jogos temos duas vitórias e um empate, injustamente concedido em Stamford Bridge", disse.

O treinador também explicou o motivo pelo qual optou por deixar o atacante Romelu Lukaku no banco de reservas. Ele considerou que o camisa nove vive uma fase em que não apresentando tanta confiança.

"O motivo é que ele está jogando muitas partidas e, recentemente, não só não fazendo gols mas, fundamentalmente, não mostrando confiança. Nós decidimos que o melhor para o atleta é não estar em campo, mas ficar protegido da pressão inicial. Se ele entrar depois, provavelmente vai vir com um sentimento positivo, tentando fazer a diferença e vai voltar a normalidade", explicou.

O próximo compromisso do Manchester United será no próximo sábado (03), quando enfrenta o Bournemouth. O confronto será realizado no estádio Dean Court, às 09h30 (Horário de Brasília).