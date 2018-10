Ralf Rangnick lamenta empate do Leipzig em casa: "Tivemos azar"

Neste domingo (28), RB Leipzig e Schalke 04 fizeram uma partida bem frustrante na Red Bull Arena. Sem inspiração, ambos os times apenas empataram por 0 a 0 na Saxônia, o que praticamente manteve as duas equipes em suas respectivas colocações na tabela da Bundesliga.

Após a partida, o técnico Ralf Rangnick concedeu entrevista coletiva aos jornalistas e se mostrou decepcionado com o desempenho abaixo de seus jogadores.

"Foi um jogo físico e intenso como esperado. Eu senti que nós olhamos o lado mais provável para marcar nos últimos 30 minutos, mas nós tivemos azar", disse.

Apesar do resultado, o treinador quer seu elenco de cabeça erguida para os próximos desafios dos Touros. Ele prega concentração total dos atletas para o jogo contra o Hoffenheim, pela DFB Pokal, na próxima quarta-feira (31).

"Não temos tempo para lamentar, o empate é certo, e nós ganhamos um ponto. Vamos começar a preparação amanha pro próximo jogo", afirmou.

Volante do Leipzig, Diego Demme destacou a luta do time na partida e considerou que o placar foi satisfatório no geral. "Nós lutamos em cada centímetro do campo hoje, mantendo-se forte na defesa e planejando cada ataque na frente. Schalke jogou muito compacto, é por isso que um empate é ok em suma", comentou.

"Tiro meu chapéu para os torcedores. Apesar do clima frio e úmido, seu apoio foi lindo e eles mereciam ver uma vitória hoje", finalizou.