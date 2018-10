Bayern de Munique bate SV Rödinghausen e avança na Copa da Alemanha

Nesta terça-feira (30), o Bayern de Munique garantiu sua classificação a terceira fase da DFB Pokal. Fora de casa, a equipe da Baviera bateu o SV Rodinghausen, da quarta divisão alemã, por 2 a 1 e espera o sorteio para definir seu rival na próxima eliminatória.

Os bávaros retornam aos gramados no sábado (3), diante do Freiburg, ás 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela Bundesliga. Por outro lado, o Rodinghausen joga no mesmo dia, mais cedo, ás 10h (de Brasília), contra o Colônia II na Osnatel Arena.

O primeiro gol da partida saiu logo cedo. Em apenas três toques, os visitantes abriram o marcador. Lançamento de Rafinha para a área, Renato Sanches cruza pro centro e a bola vai para Sandro Wagner, que empurra pro fundo das redes aos oito minutos.

Autor da assistência, Renato Sanches começou inspirado. Aos 13 da primeira etapa, o português arrancou e só foi parar dentro da área, quando foi derrubado por Kalkan. O atacante Thomas Muller foi para a cobrança e bateu no canto direito, a meia altura, com o goleiro por pouco não defendendo.

Aos 23, mais um pênalti para os bávaros no jogo. Autor do segundo gol, Thomas Muller caiu na área e o árbitro assinalou a infração para os visitantes. Dessa vez, Renato Sanches foi o cobrador. O jovem meia buscou o ângulo, mas mandou a bola no travessão.

Na segunda etapa, os donos da casa, que encontravam dificuldades já esperadas, conseguiram surpreendentemente diminuir. Com apenas 5 minutos de bola rolando para o tempo final, Van Petroswchi levantou na área e Linus Meyer se antecipou a marcação para estufar as redes. 2 a 1.

O tempo foi passando e o Bayern apenas administrava o resultado a seu favor. Com o jogo resolvido, o Gigante da Baviera garantiu a vaga para a próxima fase da Copa da Alemanha.