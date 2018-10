Apesar da derrota, Pochettino exalta atuação do Tottenham: "Demos tudo para ganhar"

Fechando a décima rodada da Barclays Premier league, Tottenham foi derrotado por 1 a 0 pelo Manchester City, com gol marcado pelo atacante Mahrez. Além do jogo em si, outro ponto de destaque foi a condição irregular do estádio da partida.

Antes marcado para o novo estádio dos spurs, que ainda não ficou pronto, a partida foi remanejada para o lendário Wembley. Porém, há poucos dias do jogo, aconteceu uma partida de futebol americano, que já estava marcada de forma antecipada, o que prejudicou o gramado da partida.

Outro nome importante no jogo foi o do treinador Mauricio Pochettino, que teve seu nome falado na Espanha, após a demissão de Julen Lopetegui, que estava no Real Madrid. Deixando as especulações de lado, ao menos por enquanto, o comandante argentino falou sobre a partida.

“Foi um ótimo desempenho. Estou decepcionado com o resultado, mas acho que o desempenho foi bom. Foi um jogo equilibrado, fomos muito competitivos em um bom jogo em circunstâncias difíceis para ambas as equipes. Estou feliz na maneira como jogamos e competimos", afirmou.

Mesmo poupando três jogadores titulares no início da partida, Pochettino exaltou o rendimento dos atletas, que tentaram fazer o que as cinco últimas equipes que jogaram contra o City não fizeram. O gol. Ainda assim, o técnico se disse orgulhoso da vontade do elenco.

“Nós demos tudo para tentar ganhar. Você não pode dizer nada além de se orgulhar do esforço da equipe”, ressaltou.

Entretanto, o descontentamento com o resultado era evidente. Uma vitória magra do adversário que, por pouco, não resultou em um empate, fazendo com que o Tottenham levasse ao menos um ponto para casa. O que não aconteceu. Mas o pensamento do treinador já projeta o próximo adversário e já trabalha para reorganizar as ideias.

“Sim, desapontado, mas o que podemos fazer agora? Nós só podemos trabalhar duro, tentar dar confiança e confiança à equipe e esperar pelo próximo jogo”, finalizou.

E Pochettino não vai ter tanto tempo para trabalhar porque já tem que pensar na Carabao Cup, na próxima quarta-feira (31), onde enfrenta o West Ham no mesmo cenário da partida contra o City, em Wembley. A partida acontece às 19h45.