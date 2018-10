Dele Alli reafirma vínculo com Tottenham até 2024

Dele Alli, meio-campista inglês de 22 anos de idade, renovou seu vínculo com o Tottenham Hotspur por mais 6 anos e permanecerá até 2024 no clube londrino, de acordo com o perfil oficial do Tottenham.

O meia, que chegou nos Spurs em 2015 vindo do Milton Keynes Dons, já conquistou o prêmio de “Jogador Jovem do Ano da Associação de Jogadores Profissionais” e uma vaga no “Time do Ano” da Premier League em suas duas primeiras temporadas no Spurs, impressionando por suas atuações pelo clube e pela seleção inglesa.



Alli se consolidou como um meio-campista goleador sob o comando do técnico Mauricio Pochettino, fazendo 48 gols em 153 atuações pelo time de Londres. Ele também tem sido uma presença constante na seleção inglesa do treinador Gareth Southgate, tendo disputado 31 partidas desde que estreou em 2015.



O jogador de 1,88m, que tem origem nigeriana, tem o atual valor de mercado beirando 100 milhões de euros de acordo com o site Transfermarkt (419 milhões de reais na cotação atual), sua maior marca na carreira.